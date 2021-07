Zwischenbilanz: So weit ist der Neubau der DRK-Bereitschaft Nord in Wahrenholz

Wahrenholz

Im Wahrenholzer Gewerbegebiet entsteht derzeit ein neues Heim für die DRK-Bereitschaft Nord. Sie besteht aus den ehemaligen Bereitschaften Wesendorf, Wahrenholz und Sprakensehl – nach deren Zusammenlegung war laut DRK-Kreisverband eine adäquate Unterkunft anderweitig nicht zu finden. Seit Anfang Juni laufen die Arbeiten, im September sollen sie abgeschlossen sein. Die AZ zieht eine Zwischenbilanz.

Noch 2015 hatte der DRK-Kreisverband dementiert, dass eine Zusammenlegung der drei Bereitschaften geplant sei, lediglich von einer stärkeren Zusammenarbeit war die Rede. Dann ging aber alles ziemlich schnell, und als im April vergangenen Jahres die Gemeinde Wahrenholz mit der Erschließung eines neuen Gewerbegebietes von rund 60 000 Quadratmetern begann, war das DRK bereits als einer von vier Investoren mit im Boot. Neben dem DRK baut dort unter anderem die Heidebäckerei Meyer eine neue Produktionsstätte.

Kosten soll der Bau rund 500 000 Euro

Auf dem DRK-Gelände – das Grundstück hat 2985 Quadratmeter, die Grundfläche des Gebäudes beträgt 760 Quadratmeter – sind für 500 000 Euro unter anderem fünf große Stellbereiche für zehn Fahrzeuge, Mehrzweckräume, Küche, Büros und Sanitäranlagen für die etwa 45 Kameraden und Kameradinnen eingeplant. Außerdem gehören neben Umkleiden auch Schulungsräume zu den neu zu schaffenden Räumlichkeiten.

„Die Aufgaben im Katastrophenschutz sowie im erweiterten Rettungsdienst haben zugenommen und die bisherigen Unterbringungsmöglichkeiten der Fahrzeuge haben nicht mehr ausgereicht. Zudem geht es um die Sicherstellung von Erste-Hilfe-Ausbildung im Nordkreis“, sagt DRK-Pressesprecher Roland Strehmel auf AZ-Anfrage. Der DRK-Kreisverband hofft, mit dem neuen Standort in Wahrenholz schnell eine starke Einsatzgruppe für das nördliche Kreisgebiet aufzustellen. Zuletzt war die Bereitschaft im Wesendorfer Hammersteinpark untergebracht.

Nachdem die Arbeiten auf dem DRK-Gelände am 7. Juni gestartet sind, geht es seither Schlag auf Schlag. Bereits am fünften Arbeitstag wurde die Fläche für das künftige Fundament eingemessen. Zwei Wochen nach Arbeitsbeginn wurden die Rohre für die Fußbodenheizung verlegt, zwei Tage später die Baustahlmatten. Und nur einen Tag später nahmen die Betonmischer ihre Arbeit auf, wieder einen Tag später wurde der Beton im Fundament geschliffen und verdichtet. Dann war erst einmal Pause auf der Baustelle. Das Fundament musste ruhen. Inzwischen steht bereits die Brandschutzmauer zwischen Sozialtrakt und Fahrzeughalle.

Bauprojekt: Das Fundament für das Gebäude liegt bereits, auch die Brandschutzmauer zwischen Sozialbereich und Fahrzeughalle steht schon. Quelle: Sebastian Preuß

„Wir hoffen, dass wir den neuen Standort im September in Betrieb nehmen können“, so Strehmel. Bis dahin gibt es allerdings noch viel zu tun. Wer den Baufortschritt online verfolgen will, kann das übrigens bei Facebook über die Seite der DRK-Bereitschaft Nord. Dort führen die Mitglieder ein Bautagebuch.

Im Landkreis gibt es insgesamt drei DRK-Bereitschaften

Die Bereitschaft Nord ist übrigens eine von insgesamt dreien im Landkreis. Eine weitere gibt es in Gifhorn direkt – und das bereits seit 1927. Die dritte Bereitschaft gibt es im Boldecker Land. Für einige Aufgaben wie beispielsweise den Sanitätswachdienst bei großen Sportveranstaltungen gibt es innerhalb des Landkreises feste Gebiete, in denen die einzelnen Bereitschaften tätig werden. So ist die Gifhorner Einheit beispielsweise auch für Meine zuständig, die Bereitschaft Nord betreut das Gebiet bis Wittingen.

Anders sieht es bei speziellen Einsätzen oder Schadenslagen aus. Da rückt die Einheit aus, die die benötigte Technik und die entsprechend ausgebildeten Leute hat – wie die speziell ausgestattete Wasserwacht der Gifhorner Einheit.

Von Torsten Behrens