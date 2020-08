Hankensbüttel

Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Isenhagener Land hat in Hankensbüttel über die Förderung weiterer regionaler Projekte mit Hilfe des europäischen Leader-Programms entschieden – nun können die Projektträger beim Landkreis sowie beim Amt für regionale Landesentwicklung ihre Förderanträge einreichen. Dieses Mal geht es um die Erweiterung der Hofmolkerei von Joachim Banse in Kakerbeck und den Erlebnishof Farm Inn ebenfalls in Kakerbeck.

Die Nachfrage nach regionalen Produkten und deren Direktvermarktung nehmen zu

Ein wichtiges Zukunftsthema für die Menschen im Isenhagener Land ist die regionale Erzeugung von Lebensmittel und deren Direktvermarktung. Dieses Thema hat sich Joachim Banse – vielen bekannt als Bauer Banse – auf die Fahnen geschrieben. Er begann im Jahr 2008 in einem kleinen Raum auf seinem Hof, selbst Milchprodukte zu produzieren und diese anschließend auf Wochenmärkten und in ausgewählten Supermärkten zu verkaufen. Um der gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden, plant er nun die Erweiterung seiner Hofmolkerei. Die neuen Geräte, die er im Rahmen der Maßnahme anschaffen wird, führen zu einer spürbaren Entlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und senken zugleich den Energie- und Ressourcenbedarf.

„Durch die Belieferung der regionalen Gastronomie steigern wir die Wertigkeit und Identität der regionalen Küche, mit Ausstrahlung über das Isenhagener Land hinaus. Dadurch wird das Isenhagener Land attraktiver für Einheimische und Zugezogene“, kommentiert Joachim Banse seinen Plan.

Das Gesamtprojekt wird zu einer ganzheitlichen Attraktion für den gesamten Landkreis

In unmittelbarer Nachbarschaft entsteht mit viel Einsatz und Engagement der Erlebnishof Farm Inn. Bestimmte Bauabschnitte wie das Gruppengästehaus und die Eventscheune sind nahezu abgeschlossen. In einem weiteren Teilprojekt plant der Eigentümer Matthias Meier die Einrichtung eines Hofcafés. Hier finden zukünftig auch die Einwohnerinnen und Einwohner Kackerbecks einen Treffpunkt in Ortsmitte. Der Ort wird so deutlich attraktiver. Aber auch über Kakerbeck hinaus entwickelt das Projekt Strahlkraft. „Durch das Gesamtprojekt Farm Inn wird eine ganzheitliche Attraktion für die Region Wittingen, aber auch für den ganzen Landkreis Gifhorn geschaffen“, erläutert Matthias Meier die Zielsetzung seines Vorhabens.

Die Projektträger planen – vorbehaltlich der Bewilligung durch die Bewilligungsbehörde –, bald mit der Umsetzung ihrer Projekte zu beginnen.

