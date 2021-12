Wesendorf

Weihnachten: Kein anderes Fest wird so traditionell gefeiert und ist dazu geeignet, Erinnerungen an die eigene Kindheit wach werden zu lassen. Für die Aller-Zeitung erinnern sich Helga Grieß, Jahrgang 1926, und Isolde Kempe, Jahrgang 1939, an die Weihnachtsfeiern in ihrer Kindheit. Heute leben beide in der Wesendorfer Seniorenresidenz Am Park.

„Das war eine schöne Zeit“, erzählt Helga Grieß. Sie erlebte ihre Kindheit in Kolberg in Pommern, gemeinsam mit drei Schwestern und einem Bruder. „Mein Vater hat am Weihnachtsbaum immer noch Äste befestigt, wenn der nicht so schön war. Wir hatten alte Kugeln am Baum, und statt Lametta Engelshaar.“ Außerdem natürlich echte Kerzen, und die Kinder bastelten Strohsterne. Den Baum durften sie vor der Bescherung aber nicht sehen.

Erinnerungspflege ist ein wichtiges Thema in der Wesendorfer Seniorenresidenz Erinnerungspflege gibt es seit der Eröffnung der Seniorenresidenz Am Park in Wesendorf im Jahre 2011. Spezielle Gruppen gibt es dafür nicht, die erinnerungspflege steht allen Bewohnerinnen und Bewohnern ständig zur Verfügung, erzählt Lidja Schlapp, die gemeinsam mit Yvonne Rathmann vom Betreuenden Dienst zuständig ist. Mindestens ein Angebot gibt es täglich auf jeder Etage der Residenz, bei dem es um Erinnerungspflege geht. Genutzt werden dafür beispielsweise Spiele oder Sprichwörtersammlungen aus früheren Jahrzehnten. Außerdem gibt es Themenboxen – unter anderem zu den Bereichen Nähen, Werkzeug, Musik, Wald, Schönheit, Tiere. Wenn die Bewohnerinnen und Bewohner die Gegenstände aus den Boxen nehmen, setzt ein Erinnerungsprozess ein. So wie auch bei regelmäßigen oder sporadischen Ereignissen im Tagesablauf. Wie bei der Weihnachtsfeier, die bewusst mit schöne gedeckten Tischen, gemeinsamem Kaffeetrinken und alten Weihnachtsliedern gestaltet werden. „Da kommen schnell die Erinnerungen, die Augen fangen an zu glänzen und jeder fängt an zu erzählen“, sagt Lidja Schlapp. Wichtig sei diese Erinnerungspflege, um die Bewohnerinnen und Bewohner geistig fit zu halten – was zusätzlich durch Gedächtnistraining und Sport unterstützt wird.

Daran erinnert sich Helga Grieß

Schnee habe es damals immer im Winter und zu Weihnachten gegeben, erzählt Helga Grieß. 1941 war sogar die Ostsee zugefroren. „Da bin ich Schlittschuh auf der Ostsee gefahren. Vater hat gesagt, wir sollen nicht zu weit raus. Sonst bricht eine Scholle ab und schwimmt mit uns übers Meer.“ Mit zwölf Jahren gab es einen Schlitten als Weihnachtsgeschenk, den hatte ein Nachbar gebaut. Ihr Bruder hatte Skier bekommen – und musste die wieder abgeben, für die Soldaten im Krieg. „wir waren immer bis spät abends draußen und haben gespielt, unsere Hände waren fast abgefroren. Die haben wir mit warmen Wasser wieder aufgetaut.“

Nur Weihnachten sah das Programm anders aus. „Ich habe mit Mutter ein großes Blech Pfefferkuchen gebacken. Die mochte ich aber nicht so gerne.“ Die Familie ging in die Kirche, Tante und Onkel kamen. Die Weihnachtsgeschichte wurde am Baum vorgelesen, dann gab es die Bescherung und anschließend das Essen. „Es gab immer Gänsebraten mit Rotkohl. Das habe ich später mit meiner Familie auch immer gemacht“, erzählt Helga Grieß.

Zeitdokument: Helga Grieß als kleines Mädchen. Quelle: Privat

„Vater wollte keine Geschenke von uns Kindern. Aber wir haben natürlich welche bekommen, meist Dinge, die wir brauchten.“ So gab es in einem Jahr für Helga Grieß und ihren Bruder jeweils einen Trainingsanzug. „Meine Schokoladenweihnachtsmänner habe ich immer hinter dem Ofen versteckt, damit sie niemand anderes isst.“ Und als sie noch kleiner war, an das Jahr kann sie sich nicht mehr erinnern, stand ein Puppenwagen unter dem Baum. „Den hatte ein Nachbar geflochten. Meine Mutter war Schneiderin und hat Kissen für den Wagen genäht, hat ihn jedes Jahr wieder aufgemöbelt.“ Bei der Flucht aus Pommern Anfang 1945 musste Helga Grieß den Puppenwagen dann zurücklassen, ebenso wie viele ihrer Fotos aus ihrer Kindheit.

Diese Erinnerungen verbindet Isolde Kempe mit Weihnachten

Auch für Isolde Kempe war Weihnachten in ihrer Kindheit „schön, etwas Besonderes.“ Gemeinsam mit ihrer aus Schlesien stammenden Familie – den Eltern, ihrem zehn Jahre älteren Bruder und ihrer vier Jahre älteren Schwester – erlebte sie das Fest. Und dann war da noch Tante Berta.

Lang ist es her: Isolde Kempe (Mitte) als kleines Mädchen mit ihrer Schwester und Tante Berta. Quelle: Privat

„Tante Berta war noch von der alten Schule. Sie kam Weihnachten immer und kochte, dass die Fenster beschlugen und der Boden feucht wurde.“ Heiligabend gab es Weißwurst in Biersauce, die aus dunklem Bier und Honigkuchen angerührt wurde. „Das mochte ich nie. Aber ich mochte auch keine Gans, bis heute nicht“, gesteht Isolde Kempe. Was sie dagegen gerne aß waren die Berliner und Prilleken, die zuhause gebacken wurden. Und die Mohnklöße, Schichten aus Zwieback und Mohn, die mit Rum aufgegossen wurden.

Zu Weihnachten besuchte die Familie immer die Kirche. „In einem Jahr hat es während des Gottesdienstes geschneit. Das habe ich wie ein Geschenk empfunden“, erzählt sie. Geschenke gab es natürlich noch mehr. „Meine Eltern haben gemacht, was sie konnten. Auch wenn es nur neue Kleider für die Puppen waren.“ Die hatte ihre Mutter selbst geschneidert. Isolde Kempe hatte eine Puppe mit Zöpfen, ihre Schwester eine Babypuppe – und einen Puppenwagen, mit dem auch die jüngere Schwester immer spielte. „So eine Babypuppe wollte ich auch immer haben. Habe ich aber nicht bekommen. Als ich verheiratet war, habe ich mir dann diesen Wunsch selbst erfüllt und ein Puppenzimmer eingerichtet.“

Das macht Spaß: Isolde Kempe spielte gerne mit dem Puppenwagen ihrer älteren Schwester. Quelle: Privat

Sich ein Kindheitswunsch selbst erfüllt hat sich auch ihr Bruder, erinnert sich Isolde Kempe. „Als er erwachsen war, hat er sich eine kleine Dampfmaschine gekauft.“ Von den Eltern hatte es in den Jahren davor Zigaretten für den Bruder gegeben – kunstvoll in den Weihnachtsbaum gebunden. „Wir hatten immer einen schönen Baum mit Lametta.“ Vor der Bescherung mussten die Kinder in der oberen Etage warten, bis es klingelte. „Da hatten wir einen langen Flur. Den sind wir vor Aufregung auf und ab gelaufen.“ Der Sinn des Weihnachtsfestes wurde aber nicht zelebriert. „Es wurde nicht gesungen, keine Gedichte aufgesagt. Aber ich erinnere mich, dass ich an das Christkind geglaubt habe.“

Von Thorsten Behrens