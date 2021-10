Zwei Dörfer mit Zukunft: Warum Wahrenholz und Walle den Kreiswettbewerb gewinnen

Wahrenholz

Ein neu gestalteter und sanierter Schützensaal, geschmückt von Fahnen und Herbstlaub, bot am Montagabend unter den Klängen der Betzhorner Bembuschmusikanten die Kulisse für fast 100 geladene Gäste bei der Siegerehrung des Kreiswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“. Der Veranstaltungsort war nicht zufällig ausgewählt, hatte Wahrenholz doch den Kreiswettbewerb für sich entschieden.

Die Erste Kreisrätin Ute Spieler als Vorsitzende der Jury ging auf das große Engagement der Jury ein, lobte den Wettbewerb als ganz besondere Herausforderung und stellte noch einmal die besonderen Kriterien vor. Dabei hob Spieler die großartigen Beispiele sozialer Errungenschaften in beiden Dörfern besonders hervor und lobte den Zusammenhalt in den dörflichen Gemeinschaften.

Zur Galerie „Unser Dorf hat Zukunft“: Walle und Wahrenholz haben das beim Kreiswettbewerb unter Beweis gestellt. Bilder von der Preisverleihung.

Ein großartiger Erfolg für beide Dörfer

Für Wahrenholz stand das Motto „Ein Leben lang in Wahrenholz“ auf der Agenda und in Walle lautete das Motto „Walle für Alle“, „was großartige Möglichkeiten für zukünftige Potentiale deutlich machte und für den Landeswettbewerb gute Chancen für einen weiteren Sieg bietet“, betonte die Kreisrätin, bedankte sich bei den Verantwortlichen aus beiden Dörfern und gratulierte ihnen zu diesem großartigen Erfolg.

Auch der stellvertretende Landrat Werner Warnecke lobte das großartige Engagement und die in kurzer Zeit mit viel Mut, Kraft und Aufwand meisterhaft bewältigten Herausforderungen. „Beide Dörfer haben bewiesen, dass es mit dem Blick in die Zukunft auch weiterhin ein gleichwertiges Leben zwischen Land und Stadt geben kann, wenn man die Herausforderungen für Rückzugsräume der Menschen schafft, die Natur schützt, das soziale Leben besonders fördert, für die richtige Mobilität und den Breitbandausbau sorgt“, betonte Warnecke und ergänzte, „dass wir hier auf dem Lande keinesfalls hinter dem Mond leben“. Er wolle daher beide Dörfer als Sieger bezeichnen, da sie ihrem Motto in jeder Hinsicht gerecht werden und den Preis redlich verdient haben“, sagte Warnecke und überreichte die Urkunden sowie auch die Schecks an die Teams der beiden Dörfer.

Ein zweiter Preis für Wahrenholz

Der Preis ist mit 10 000 Euro dotiert. „Wer sich so wunderbar für die Zukunft aufstellt und den Klimaschutz und die Klimaanpassung berücksichtigt, der hat auch mehr verdient“, sagte Anke Kicker. Sie hob dabei vor allem das Wärmekonzept in der Wahrenholzer Dorfmitte mit der Eisspeicherheizung als zukunftsorientiertes, CO2-freies Konzept besonders hervor. „Das ist eine gelungene Kombination, die keine fossilen Stoffe mehr benötigt“, sagte Kicker und sprach von beispielhaftem Mut für den Weitblick. Gemeinsam mit Warnecke überreichte sie der Gemeinde Wahrenholz zusätzlich den sogenannten Klimaschutzpreis, der mit 1 000 Euro vom Landkreis Gifhorn und zusätzlich mit 500 Euro vom Land Niedersachsen gesponsert wurde.

Bürgermeister Herbert Pieper dankte den Rednern, der Jury sowie allen Bürgerinnen und Bürgern, die zu diesem großartigen Erfolg beigetragen haben. „Diese Herausforderungen kann man nicht alleine bewältigen“, betonte er. Auch die Bevölkerung habe sich hochmotiviert eingebracht. Pieper richtete einen besonderen Dank an Bernhard Weusthoff, der in hohem Maße zu diesem Erfolg beigetragen hat, dass die Gemeinde Wahrenholz den Sieg, wenn auch mit nur 30 Punkten Vorsprung, für sich verbuchen konnte.

Walle hat schon 1986 einen ersten Preis im Kreiswettbewerb errungen

Und Udo Voges als Sprecher der Interessengemeinschaft Walle dankte der Jury für die faire Entscheidung zu Gunsten von Wahrenholz. „Der Landkreis Gifhorn hat viele schöne Orte, aber unser Ort ist schon ein kleines Paradies“, so Voges, der daran erinnerte, dass Walle bereits 1986 einen ersten Preis gewonnen hat. „Unser Dorfleben kann auf jeden anderen Ort in Niedersachsen projiziert werden“, sagte der „Bürgermeister der Herzen“, wie er in Walle genannt wird.

Von Hans-Jürgen Ollech