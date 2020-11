Autorenlesung - Zwei Ausflüge in die Vergangenheit in der Bücherei in Wittingen

Was hat der Siebenjährige Krieg mit dem Sohn eines Königs aus der Walachei zu tun? Die Antwort gab es jetzt in Wittingen. Denn dort stellten zwei Autorinnen ihre Bücher vor, von denen jeweils eines sich mit einem der Themen befasst – und beide kommen aus dem gleichen Verlag.