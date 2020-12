Zu viele Unbekannte: Schwierige Etatplanung in Wahrenholz

Wahrenholz

Mit vielen Unbekannten hatte es der Finanz- und Bauausschuss der Gemeinde Wahrenholz bei seiner jüngsten Sitzung am Mittwochabend zu tun, als es um die Haushaltsplanberatung ging. Deshalb verzichtete er auch auf eine Empfehlung, nahm die Beschlussvorlage lediglich einstimmig zur Kenntnis.

Der Kämmerer der Samtgemeinde Wesendorf Philipp Dreyer erklärte dem Gremium, dass es noch keine offiziellen Zahlen zu Kreis- und Samtgemeindeumlage sowie über die Zuweisungen des Landes gibt. „Wir können nur ansatzweise über den Haushaltsplan und die Satzung für 2021 reden.“ Die Samtgemeinde-Umlage soll nach ersten Informationen um 1,4 Millionen Euro auf dann 6,1 Millionen Euro angehoben werden, was für die Gemeinde Wahrenholz eine Erhöhung um 350 000 Euro bedeuten würde.

In den Rücklagen sind noch 2,5 Millionen Euro

Im Ergebnishaushalt fehlen der Gemeinde Wahrenholz nach jetzigen Planungen rund 319 000 Euro, die durch die Rücklage von derzeit 2,5 Millionen Euro ausgeglichen werden könnten, betonte der Kämmerer. Da die Vermarktung des Baugebietes Im Syke III noch aussteht, ergibt sich nach jetzigen Schätzungen ein Überschuss von rund 798 600 Euro, ergänzte Dreyer.

Bei der Konzessionsabgabe rechne man mit Einnahmen von 183 000 Euro, die Gemeinde-Gewinnanteile würden sich von 58 846 auf 94 500 Euro erhöhen, teilte Bürgermeister Herbert Pieper ( CDU) mit. Er machte darauf aufmerksam, dass die Postfiliale bisher nur 11 000 Euro Einnahmen bei rund 20 900 Euro Ausgaben für das Personal zu verzeichnen habe. Auf diesen Service möchte die Gemeinde jedoch nicht verzichten – die Post hatte vor ein paar Jahren bereits angekündigt, die Filiale dauerhaft zu schließen, weshalb sie nun in Kooperation mit dem Verein „Bürgergemeinschaft Wahrenholz“ weiter betrieben werde, wie Pieper erinnerte. Er sei stolz darauf, dass das bisher bestens gelungen sei.

Den Einnahmen von 3,6 Millionen Euro stehen Ausgaben von 3,9 Millionen Euro gegenüber

Bei den Einnahmen für 2021 rechnet die Gemeinde bei der Grundsteuer A mit 76 000 Euro, bei der Grundsteuer B mit 494 000 Euro, bei der Gewerbesteuer mit 520 000 Euro und einem Einkommenssteueranteil von 1,7 Millionen Euro. Dazu kommen 125 100 Euro aus der Umsatzsteuer und 14 500 Euro Hundesteuer. Die Gesamteinnahmen belaufen sich nach derzeitiger Kalkulation auf rund 3,6 Millionen Euro, so Pieper. Zu erwarten ist dagegen die Ausgabe von gut 3,9 Millionen Euro und damit ein Minus von rund 319 000 Euro.

Das Investitionsprogramm enthält Sanierung und Anbau am Dorfgemeinschaftshaus Betzhorn (570 000 Euro), eine Querungshilfe in der Dorfmitte (340 000 Euro), den Ausbau der Bushaltestellen in Weißenberge und der Heiligen Hain-Straße (240 000 Euro), die Ausstattung der Alten Schmiede (37 000 Euro), den Ausbau der Straße An der Sägemühle (360 000 Euro) und die Sanierung des Kornspeichers an der Mühle (356 000 Euro). Für zahlreiche Projekte sind Förderanträge gestellt worden, die die Kosten um bis zu 93 Prozent senken würden, so Pieper.

Wahrenholz: Im Gewerbegebiet am Bahnhof geht es auch beim Bau der neuen Bäckerei Meyer zügig voran. Quelle: Hans-Jürgen Ollech

190 Bewerbungen für die 40 Bauplätze Im Syke III

In seinem Bericht informierte Pieper, dass es 190 Bewerbungen für die 40 Bauplätze im Baugebiet Im Syke III gegeben habe. 40 Bewerber wolle man nun seitens der Gemeinde anschreiben, damit sie den Detailfragebogen ausfüllen. Zudem müsse noch der genaue Baulandpreis festgelegt werden. Der Eisspeicher im Projekt Dorfmitte ist installiert, die Fachfirma werde ihn voraussichtlich im Januar in Betrieb nehmen, so Pieper. Die Fenster für die Alte Schmiede wurden geliefert und sollen eingebaut werden, während die Fenster für das zukünftige Bürgerhaus immer noch fehlen. Im Gewerbegebiet könnten jetzt die Ansiedlungen beginnen. Auch der Ausbau des Nahwärmenetzes sowie des Glasfasernetzes gehe gut voran, betonte der Bürgermeister. Ausschussvorsitzender Herbert Nordmann ( CDU): „Man sieht, dass sich hier auch vor Weihnachten noch viel bewegt!“

Von Hans-Jürgen Ollech