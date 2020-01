Wittingen

In der Wittinger Achterstraße, im Bereich der Einmündung Katzenhagen, war in der Zeit vom 30. Dezember, 15 Uhr, bis 2. Januar, 12 Uhr, ein silberner Skoda CitiGo geparkt worden. Durch Unbekannt wurde an dem Fahrzeug das rechte hintere Seitenteil verschrammt und leicht eingebeult. Außerdem waren die Schmauchspuren eines Silvesterböllers zu sehen. Der Schaden wird laut Polizei auf 100 Euro geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. (0 58 31)/ 25 28 80 bei der Polizei Wittingen zu melden.

Von unserer Redaktion