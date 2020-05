Warum eine Kirchengemeinde trotz Corona Konfirmation feiert

Radenbeck

Im ganzen Landkreis Gifhorn haben die Kirchengemeinden ihre Konfirmationen verschoben. Im ganzen Landkreis? Nein. Die kleine Kirchengemeinde Zasenbeck-Radenbeck im nordöstlichen Teil des Kreises feiert am Sonntag, 24. Mai, die Bestätigung der Taufe. Und es gibt laut Pastor Florian Herterich gute Gründe, das auch in Zeiten von Corona zu tun.

Die Konfirmanden: Haldor Nussbaum. Quelle: privat

Einer davon ist die Zahl drei. Denn es sind lediglich drei Jugendliche, die in diesem Jahr in der Jakobus-Kirche in Radenbeck konfirmiert werden. „Mit einer größeren Gruppe wäre es nicht gegangen“, sagt Florian Herterich. Wenngleich er zugesteht, dass der Gottesdienst nicht so feierlich ablaufen kann, wie man sich eine Konfirmation eigentlich vorstellt. Das sei auch den Eltern und Konfirmanden bewusst, und dennoch habe man gemeinsam entschieden, die Konfirmation stattfinden zu lassen.

Warum die Konfirmation trotz Corona stattfindet

„Eine Verschiebung in den Herbst hätte keine sicheren Vorteile gebracht“, erklärt Herterich. Man müsse damit rechnen, dass es auch in einigen Monaten noch coronabedingte Einschränkungen gebe. Auch die Zusammenlegung mit dem Konfirmanden-Jahrgang 2021 sei keine Alternative. „Das wird für die Familien schwierig, weil dann schon das nächste Kind konfirmiert wird – und die Geschwister wünschen sich jeweils eine eigene Konfirmation“, sagt der Pastor.

Zudem stelle sich in beiden Fällen die Frage, wie die Monate bis zur Konfirmation überbrückt werden. Schließlich sei es auch ein Ziel, die Jugendlichen nach der Konfirmation ins Gemeindeleben einzubinden. Und je größer die Lücke zwischen Ende des Konfirmandenunterrichts und Konfirmation sei, desto schwieriger werde es, die Jugendlichen zu motivieren. „Wir hätten innerhalb kürzester Zeit ein Programm entwickeln müssen für eine Situation, die es noch nie gab“, sagt Herterich.

Die Konfirmanden: Jannis Unruh. Quelle: privat

Zumal der Konfirmandenunterricht für die Jugendlichen schon anstrengend genug gewesen sei – ihnen jetzt noch mehr Inhalte aufzubürden sei da nicht zielführend. „Die kleine Gruppe war für uns eine große Chance“, sagt Herterich. Denn so waren im Konfirmandenunterricht Besuche bei der Diakonie oder bei einem Bestatter möglich, die Jugendlichen haben zudem ganze Gottesdienste mitgestaltet. Mit einer größeren Gruppe wäre das schwierig gewesen.

Würdiger Gottesdienst trotz Einschränkungen

Und nun ist am 24. Mai die Konfirmation. Es ist in diesem Frühjahr die einzige im Landkreis Gifhorn, wie die Kirchenkreise Gifhorn und Wolfsburg-Wittingen auf AZ-Anfrage bestätigen. Die meisten anderen Kirchengemeinden haben den Termin in den Herbst verlegt. „Trotz der Einschränkungen wollen wir einen würdigen Gottesdienst abhalten“, sagt Pastor Herterich.

Neben den Konfirmanden dürfen nur deren Eltern, Geschwister und Paten daran teilnehmen. Auf gemeinsamen Gesang muss die Gruppe verzichten, selbst die Einsegnung vor dem Altar wird nur Distanz stattfinden – denn Abstand halten ist auch in der Kirche, in der sonst sehr viel auf Gemeinschaft angelegt ist, derzeit oberstes Gebot. Auch nach dem Gottesdienst wird es Einschränkungen geben. „Wir werden uns nicht lange vor der Kirche aufhalten können“, sagt Herterich.

Die Konfirmanden: Lennart Herterich. Quelle: privat

Von Christian Albroscheit