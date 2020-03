Heinrich Müller: 50 Jahre Phänologe des DWD

Zahrenholz

Seltenes Jubiläum: Seit 50 Jahren ist Heinrich Müller als „phänologischer Beobachter“ ehrenamtlich für den Deutschen Wetterdienst tätig. „Ich gucke, wie die Natur sich entwickelt“, so der 87-Jährige, der dafür „die höchste Auszeichnung des DWD“, die Wetterdienstmedaille, erhielt.

Grüner Daumen

Man schrieb das Jahr 1970, als der DWD bei ihm anklopfte und einen „naturverbundenen Beobachter suchte, der exakt aufschreiben kann“. Müller, der im Ort als „der Mann mit dem grünen Daumen“ gilt, hatte sich schon immer fürs Wetter interessiert und sagte seine Mitarbeit mit Freuden zu. Bis heute macht sie ihm „Spaß“.

Immer exakte Daten

„Und es hilft dem Klima – wenn man keine falschen Daten in die Welt setzt“, sagt der ehemalige Landwirt und als Touristenführer in der Südheide bis 2019 noch tätig, der am liebsten Lehrer geworden wäre. Müller hat jedenfalls „immer exakte Daten abgeliefert“.

Start mit Haselblüte

Alle Beobachtung trägt Heinrich Müller in seinen Meldebogen ein, den er einmal, gegen Ende eines jeden Jahres fürs kommende vom DWD zugesandt bekommt. Er enthält 180 Positionen, von denen er 155 ausfüllen muss: „25 beschäftigen sich speziell mit dem Weinbau. Das kommt hier natürlich nicht in Frage.“ Los geht’s für den Zahrenholzer Phänologen im Januar – mit der Haselblüte.

Jeden Tag klopfen

Müller muss nicht den Tag im Meldebogen festhalten, an dem die Kätzchen sich bilden, sondern jenen, an dem sie Pollen abgeben: „Das bedeutet, jeden Tag klopfen.“ Glücklicherweise hat der Naturbeobachter einen großen Garten, in dem viele der abgefragten Pflanzen wachsen. Weil Müller sie nach und nach dort angepflanzt hat. Zum Beispiel die Erle, deren Blütezeit auch vermerkt werden muss.

Für den Jubilar aus der Südheide: Phänologische Jahreszeiten. Quelle: DWD

„Bei einem seltenen Baum muss ich mich aber schon mal ins Auto setzen.“ Für den Fall der Fälle – Ausgangssperre wegen Corona – hat der Wetterdienst ihm einen „Passierschein“ geschickt, den er bei Kontrollen vorweisen könnte und der ihm eine Dienstfahrt bescheinigt. Irgendwohin fahren muss Müller für die Forsythie, die gerade leuchtend gelbe Blüten trägt, nicht. Im Müllerschen Garten tut sie’s seit dem 3. März und damit „einen Monat früher als normal“.

Vom Schwellen der Knospe

„Viel zu tun“ hat Müller während der Obstblüte – von Apfel und Pflaume bis Johannisbeere und Pfirsich – „wenn man hat“ – muss der gesamte Verlauf der Blüte mit Daten versehen werden: „Vom Schwellen der Knospe über das Aufbrechen bis zur Vollblüte.“ Im Sommer widmet er sich den Feldfrüchten wie Getreide, Kartoffeln und Rüben, im Herbst und Winter wieder den Bäumen.

1200 Beobachter bundesweit

„Vor 30 Jahren gab es noch 2400 Beobachter bundesweit“, sagt Müller. Das Netz sei vom DWD bis heute auf 1200 ausgedünnt worden. Temperatur oder Niederschläge misst der Zahrenholzer nicht: „Das machen andere.“ Alle zusammen liefern Daten, die insbesondere für die Agrarmeteorologie, genau so aber auch für die Medizinmeteorologie die Basis für Vorhersagen bilden.

Zweiter Bogen aus Wien

Seit „zehn oder 15 Jahren“ bekommt Müller zusammen mit dem DWD-Bogen einen zweiten zugeschickt – von der Zentralanstalt für Meteorologie und Biodynamik in Wien. „Als einer der ganz wenigen in Deutschland“, nur ganz korrekte Beobachter würden weiter vermittelt. Im zweiten Meldebogen wird die Fauna im Laufe des Jahres behandelt: Wann fliegt der erste Kohlweißling, wann kommen die Schwalben zurück und wann ruft der Kuckuck.

Kleingeld in der Hosentasche

2019 meldete der sich erst zehn Tage nach dem „normalen“ Termin, dem 30. April. Aber auch da soll es ganz unmeteorologisch noch geholfen haben, wenn man mit Kleingeld in der Hosentasche klimperte oder mindestens darauf klopfte, auf dass man das ganze Jahr über finanziell flüssig sein würde. Diesen Brauch kennt Heinrich Müller auch.

Von Jörg Rohlfs