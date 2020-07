Wesendorf

Einige Zeit war es still um das Projekt, bei dem es um den Abriss und Neubau des Aldi-Marktes an der Wittinger Straße sowie die Ansiedlung eines Rossmann-Drogeriemarktes geht. Jetzt bestätigten beide Unternehmen auf AZ-Anfrage, dass sie das Projekt weiterhin verfolgten – weitere Angaben zum Vorhaben machten sie aber mit Verweis auf die laufenden Planungen nicht.

„Nach wie vor ist das Projekt in Planung“, hieß es von Rossmann. Das Unternehmen hatte bereits im März vergangenen Jahres im Wesendorfer Gemeinderat seine Pläne vorgestellt. Rossmann plante zu dem Zeitpunkt mit 700 Quadratmetern Verkaufsfläche auf dem Gelände des Aldi-Marktes an der Wittinger Straße. Während wegen des Lärmschutzes die Planungen unter anderem eine entsprechende Anlieferzone für Aldi ausweisen, in der Lkw nicht mehr im Freien entladen werden, sei der Anlieferverkehr für Rossmann um einiges geringer. Auch von einem Wall in Richtung Wohnbebauung war 2019 die Rede.

Aldi will seinen bestehenden Markt abreißen und neu bauen. „Nach wie vor treiben wir die Vorbereitungen des Verfahrens voran. Die Vorbereitungen sind allerdings entsprechend umfangreich und erklären den höheren Zeitbedarf. Wir bemühen uns, zeitnah den nächsten Verfahrensschritt vorzunehmen. Unser Ziel ist es natürlich, die Modernisierung so schnell wie möglich zu beginnen“, erklärte dazu die Aldi-Unternehmenskommunikation. Der neue Aldi-Markt hätte den 2019 vorgestellten Plänen zufolge 1267 Quadratmeter Verkaufsfläche. Insgesamt würde das Grundstück mit beiden Märkten sowie um die 120 Stellplätzen rund 10 400 Quadratmeter einnehmen – fast doppelt so viel wie das jetzige Aldi-Grundstück.

Laut Wesendorfs Bürgermeister Holger Schulz liegen inzwischen weitere Planungsunterlagen unter anderem zum Schallschutz vor. „Als nächster Verfahrensschritt steht die frühzeitige Bürger- und Behördenbeteiligung an“, erklärte er. Bereits geklärt sei die Frage, wie der Kundenverkehr von Westerholz aus kommend gestaltet wird. „In Abstimmung mit der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr wird auf eine voll ausgebildete Linksabbiegespur verzichtet. Einvernehmlich konnte in einem Gespräch mit der Behörde, den Investoren und der Gemeinde eine Abstimmung erzielt werden, dass ein sogenannter Linksaufsteller erstellt wird“, so Schulz. Dabei handelt es sich um eine kleine Fahrbahnaufweitung, die einem Linksabbieger das Aufstellen ermöglicht, an der gleichzeitig der geradeaus fahrende Verkehr aber vorbeikommt. Eine ähnliche Anlage befindet sich auf der B 4 aus nördlicher Richtung kommend an der Einmündung zur Hammersteinsiedlung. Die Verkehrszahlen – soweit sie der Landesbehörde bekannt sind – lassen eine solche Kompromissregelung zu, die auch seitens der Gemeinde ausdrücklich begrüßt wird, so Schulz. Eine geplante Verkehrszählung sei daher auch nicht mehr erforderlich gewesen.

Von Thorsten Behrens