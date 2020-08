Wittinger Polizei sucht Parkplatzrempler

Wittingen

Die Polizei Wittingen meldet eine Unfallflucht nach einem Parkrempler am Montag, 17. August. Zwischen 14.20 und 14.35 Uhr hat ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Mercedes Kombi auf dem Rossmann-Parkplatz in Wittingen beschädigt. Dessen Lack ist an der vorderen rechten Fahrzeugseite beschädigt, vermutlich verursacht durch einen ausparkenden Wagen. Dessen Fahrer entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. Sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei Wittingen unter Tel. (0 58 31) 25 28 80 entgegen.

Von der AZ-Redaktion