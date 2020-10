Wittinger Polizei kontrolliert Autofahrerin – die hat 3,23 Promille

Wittingen

Eine aufmerksame Zeugin meldete sich am Donnerstag gegen 18 Uhr bei der Polizei Wittingen und meldete die unsichere Fahrweise einer Opel-Fahrerin auf der Bundesstraße 244 von Suderwittingen in Fahrtrichtung Wittingen. Beamte des Polizeikommissariats Wittingen stellten bei der anschließenden Kontrolle des Opels in Höhe der Brauerei bei der 61-jährigen Fahrerin aus Brome einen Atemalkoholwert von 3.23 Promille fest, so dass im Krankenhaus Wittingen eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen die Opel-Fahrerin wird jetzt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Von OTS