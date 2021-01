Auch in den so genannten „schwarzen Flecken“ mit einer Internetgeschwindigkeit von mehr als 30 Mbit/s reicht die Versorgung in Zeiten von Homeoffice und Homeschooling selten aus. CDU-Kreistagsabgeordneter Walter Schulze beantragt deshalb einen flächendeckenden Ausbau mit Glasfaserkabeln, der für die Nutzer möglichst kostengünstig erfolgt.