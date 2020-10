Wittingen/Kassel

Ein 15-jähriger Wittinger ist am Freitagabend von einer Gruppe unbekannter Jugendlicher auf dem Kasseler Hauptbahnhof erst angepöbelt und dann geschlagen worden, seine Nase blutete und er erlitt leichte Schwellungen im Gesicht. Nach Angaben der Kasseler Polizei seien die vier Unbekannten anschließend geflüchtet, eine 17-Jährige sei wenig später in der Kasseler Innenstadt gefasst worden. Die Mutter des 15-Jährigen holte ihren Sohn in Kassel ab und erstattete Strafanzeige.

Von der AZ-Redaktion