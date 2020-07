Wittingen

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Donnerstag eine Rüttelplatte von einer Baustelle in der Ortsmitte des Wittinger Ortsteils Teschendorf. Die gelb-schwarze Baumaschine der Marke BOMAG, Typ BPR 25/50 D, im Wert von 3000 Euro wurde von den Bauarbeitern am Mittwochabend gegen 18 Uhr unter einem Radlader abgestellt und die Schaufel des Radladers extra auf die Rüttelplatte abgesenkt, um ein einfaches Entwenden des Arbeitsgeräts zu verhindern.

Dennoch wurde der Diebstahl der schweren und sperrigen Maschine am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr festgestellt. Um sachdienliche Hinweise zu dem aufwendigen Diebstahl oder zum Verbleib der Rüttelplatte bittet die Polizei in Wittingen, Telefon (0 58 31) 25 28 80.

