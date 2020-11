Wittingen

Unfallort verlassen: Wie die Polizei mitteilt, kam es am Freitagabend an der Knesebecker Straße in Wittingen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers.

Demnach stand gegenüber der Hausnummer 18, in der Nähe der örtlichen Fleischerei, ein grauer Suzuki mit Braunschweiger Kennzeichen auf dem Parkstreifen in Fahrtrichtung Knesebeck. Dieser Wagen wurde zwischen 18 und 22 Uhr vermutlich durch ein anderes Fahrzeug oder einen Anhänger an der Fahrerseite beschädigt. Am Suzuki wurden rote Fremdlack-Anhaftungen sichergestellt.

Wer Hinweise zum Unfallhergang oder den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Wittingen unter Tel. (0 58 31) 25 28 80 in Verbindung zu setzen.

Von der AZ-Redaktion