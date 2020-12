Wittingen: Unbekannter fährt Seitenspiegel kaputt

Wittingen

Auf der Knesebecker Straße in Wittingen hat ein Unbekannter am Samstag, 28. November, zwischen 16.50 und 17 Uhr den Seitenspiegel an der Fahrerseite eines blauen Touran erheblich beschädigt und sich einfach aus dem Staub gemacht. Der 72-jährige Besitzer des Touran hatte den Wagen auf dem Parkstreifen an der Knesbecker Straße, Höhe Hausnummer 31, in Fahrtrichtung Knesebeck abgestellt. Innerhalb der zehn Minuten, die der Wagen dort stand, hatte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Außenspiegel gestreift, der Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei Wittingen hofft auf Hinweise unter Tel. (0 58 31) 25 28 80.

Von der AZ-Redaktion