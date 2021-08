Wittingen

Bei der Firma Neef & Stumme ist am Donnerstag, 29. Juli, zwischen 16 und 17.30 Uhr auf Höhe des Werk II in Wittingen eine ordnungsgemäß abgestellte Sattelzugmaschine beschädigt worden, der Verursacher hat sich entfernt, wie die Polizei jetzt berichtet. Den Schäden nach zu urteilen ist ein Lkw gegen die vordere linke Seite der Sattelzugmaschine gestoßen. Der entstandene Schaden beträgt schätzungsweise 5000 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Tel. (05831) 25 28 80 bei der Polizei in Wittingen zu melden.

Von der AZ-Redaktion