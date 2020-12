Wittingen: Unbekannte zerstören Schaukasten

Wittingen

In der Zeit zwischen Freitag, 27. November, 18 Uhr, und Montag, 30. November, 8 Uhr, kam es auf dem Gelände des DRK Heinrich-Warnecke-Haus in Wittingen zu Sachbeschädigungen an einem Schaukasten und der Außenbeleuchtung. Unbekannte hatten die Scheibe des Schaukastens eingeschlagen, Dekokugeln im Gartenbereich beschädigt und mehrere Wegleuchten umgetreten. Im unmittelbaren Tatortbereich aufgefundene Verpackungen von Fastfood lassen vermuten, dass es sich um mindestens zwei Täter gehandelt haben muss, die einen Schaden von geschätzt 1000 Euro angerichtet haben. Die Polizei ist dabei, die gesicherten Spuren auszuwerten. Um sachdienliche Hinweise bittet die Polizei Wittingen unter Tel. (0 58 31) 25 28 80.

Lesen Sie auch:

Von der AZ-Redaktion