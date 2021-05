Wittingen

An einem blauen Skoda Fabia wurde zwischen Montag, 17. Mai, 18 Uhr, und Dienstag, 18. Mai, 9.30 Uhr, die Seitenscheibe der hinteren linken Tür zerstört, wie die Polizei mitteilt. Der Fabia stand in Wittingen in der Karl-Söhle-Straße am Fahrbahnrand. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizeidienststelle Wittingen unter Tel. (0 58 31) 25 28 80 entgegen.

Von der AZ-Redaktion