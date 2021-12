Wittingen

Feiern, Spaß haben, süffiges Bier trinken und auf Stühlen und Bänken ausgelassen tanzen: Tausende von Menschen sind jedes Jahr im Frühjahr beim Bockbierfest in Wittingen mit dabei. Die Wittinger Brauerei als Veranstalter bezieht Stellung zur Frage, ob die größte Party des Landkreises auch 2022 wegen Corona wieder auf der Streichliste landet.

Während Caterer Tell Roth mit den Planungen für die fünfte Frühlingswiesn in Isenbüttel (22. bis 24. April) begonnen hat und derweil sogar schon Karten für die Veranstaltung verkauft, ist im „hohen Norden“ noch keine Entscheidung für das Wittinger Megaevent gefallen. Wird die Veranstaltung im Frühjahr 2022 zum 17. Mal stattfinden? – „Abgesagt haben wir das Bockbierfest noch nicht, wir sind noch unentschlossen“, sagt Axel Schulz-Hausbrandt, der gemeinsam mit Bruder Christian die Geschäfte der Wittinger Brauerei führt.

Mega-Fete mit 3700 Gästen

2020 und 2021 habe die Pandemie für einen Ausfall der Veranstaltung gesorgt, blickt Schulz-Hausbrandt mit Bedauern zurück. Letztmalig wurde das Bockbierfest 2019 in einem riesigen Zelt gefeiert, Corona war da noch kein Thema. „3700 Gäste waren damals mit dabei“, so der Geschäftsführer der Wittinger Brauerei. Wie auch schon in den Vorjahren wurden an diesem Abend rund 10 000 Liter Doppelbockbier an die Besucherinnen und Besucher ausgeschänkt.

Hoch die Krüge: Letztmalig wurde das Wittinger Bockbierfest 2019 groß gefeiert. Mehr als 3700 Gäste waren damals mit von der Partie. Quelle: Siegfried Glasow (Archiv)

„Wir wollen uns eine Entscheidungsoption so lange wie möglich offen halten, doch momentan entwickelt sich leider alles in die völlig falsche Richtung“, verweist Schulz-Hausbrandt auf die scharfen Corona-Spielregeln und weitere Einschränkungen durch das Land Niedersachsen. Darum gebe es für das Bockbierfest auch noch keinen konkreten Termin. Angedacht sei die Veranstaltung im kommenden Jahr für „Ende März oder Anfang April“.

Auf alle Fälle wird es keine Abendkasse geben

„Alles hängt davon ab, wie sich die Infektionslage bis dahin entwickelt, dabei spielt die Omikron-Variante eine wichtige Rolle“, weiß Axel Schulz-Hausbrandt. „Es geht um verantwortungsvolles Handeln, die Gesundheit steht dabei selbstverständlich an erster Stelle“, erklärt der Brauerei-Chef. Sollte das Bockbierfest auf dem Gelände an der Lessingstraße möglich sein, werde der Kartenvorverkauf rechtzeitig gestartet. Eine Abendkasse werde es für die Veranstaltung nicht geben.

Tell Roth hat für das „Isenbütteler Oktoberfest mitten im Frühling“ erneut die populäre Band Münchner Zwietracht verpflichtet und diese Gruppe soll – falls es das Bockbierfest gibt – auch in Wittingen einheizen. Einen Kontakt mit der Band habe es schon gegeben, eine feste Buchung sei kurzfristig möglich, versichert Schulz-Hausbrandt. Dieses sei so mit der Münchner Zwietracht abgesprochen worden.

Von Uwe Stadtlich