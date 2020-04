Wittingen

In der Kleinen Wallstraße in Wittingen in Höhe der Schlachterei Schulze kam es am Mittwoch zwischen 9.30 und 10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Sattelzugmaschine beschädigte laut Polizei beim Rangieren eine Straßenlaterne. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin in unbekannte Richtung vom Unfallort. Wer sachdienliche Angaben zur Beschreibung des Fahrers oder dem Kennzeichen der Zugmaschine machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 58 31) 25 28 80 bei der Polizei in Wittingen zu melden.

Von Polizei Gifhorn