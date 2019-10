Wittingen

Eine Verkehrsunfallflucht meldet die Polizei von Freitagmorgen: Zwischen 9.50 und 9.55 Uhr wurde ein vor der Post-Packstation am E-Center in Wittingen abgestellter Firmenwagen eines Autohandels beschädigt. Gesucht wird ein schwarzer VW Passat Variant mit Gifhorner Kennzeichen. Die Polizei vermutet, dass er vor oder am vorderen Radkasten auf der Fahrerseite beschädigt ist. Wer Angaben zu dem Fahrzeug oder zu dem Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Wittingen unter Tel. (0 58 31) 25 28 80 in Verbindung zu setzen.

