Virtuelle Veranstaltungsreihe startet am Montag

Wittingen

Der Kulturverein Wittingen möchte seinen Besuchern und treuen Unterstützern trotz Coronavirus-Pandemie und der Stornierung von Veranstaltungen etwas bieten und mit ihnen in Verbindung bleiben. Aus diesem Grund startet der Verein ab Montag, 30. März ein umfangreiches Onlineangebot, eine kleine virtuelle Veranstaltungsreihe.

Kulturelle Frühlingsgefühle

„Das Coronavirus kann den Frühling nicht aufhalten“, meint Marie-Luise Stünkel vom Kulturverein Wittingen, der unter dem Motto „Kulturelle Frühlingsgefühle“ eine Reihe von Veranstaltungen über das Internet anbietet. Je eine Woche lang werden Beiträge aus Pop, Klassik und Literatur zu Gehör gebracht, die jeden Montag wechseln. Dadurch können die Künstler, die aufgrund der aktuellen Lage nicht auftreten können, Menschen im Isenhagener Land und darüber hinaus erreichen.

Die erste Künstlerin

Den Anfang macht Imanthi Gräflich-Monard, genannt Ima, die gegenwärtig an ihrem Debutalbum schreibt. Die Künstlerin mit singhalesischen Wurzeln wuchs in der Schweiz und in Lüder im Landkreis Uelzen auf, ging in Hankensbüttel zur Schule und studierte Gesang und Klavier in Hamburg. Dort lebt sie nach wie vor und arbeitet als freie Musikerin. Das Lied, das sie singen wird, ist erst kürzlich entstanden und passt in diese ungewöhnliche Zeit.

Das Angebot des Vereins steht im Internet unter www.kulturverein-wittingen.de sowie auf Facebook, Instagram und YouTube zur Verfügung. Weitere Informationen über das aktuelle Angebot bietet der Newsletter des Vereins, für den sich Interessenten mit einer E-Mail an info@kulturverein-vittingen.de anmelden können.

Von der AZ-Redaktion