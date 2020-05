Hausgemachte Maibowle aus der Radener Deele

Rade

Auch in der Radener Deele des Gasthauses Schröder herrscht Lockdown wegen Corona. Aber Chef Christian Schröder tut mehr, als sich deswegen zu grämen – er macht aus einer alten Tradition einen kleinen Kassenschlager und verkauft selbst gemachte und täglich frisch abgefüllte Maibowle in Literflaschen an die geneigte Kundschaft.

„90 Prozent unseres Umsatzes haben wir mit Familienfeiern erzielt“, berichtet der 43-Jährige, der in den 1990-er-Jahren nach dem Absolvieren einer Kochlehre den Traditionsbetrieb im Wittinger Ortsteil von seinen Eltern Hans-Heinrich und Renate übernahm. Corona machte nun einen fetten Strich durch die Rechnung: „Bis Ende des Jahres sind alle Hochzeiten storniert.“ Der Familienbetrieb will nach Lockerung der Corona-Regeln versuchen, mit einer Wiederbelebung des Biergartens, mit Ausflüglern und À-la-Carte über die Runden zu kommen. Aber gerade im Moment ist eine 100 Jahre alte Tradition der Gaststätte der wahre Renner: die Maibowle nach Familienrezept.

Anzeige

Ab Mitternacht

„Früher wurde die Bowle beim Tanz in den Mai ab Mitternacht ausgeschenkt – manchmal auch schon ein bisschen eher“, berichtet Schröder. Danach wurde sie den ganzen Mai über ausgeschenkt: „Aber nur im Hause, um die Leute her zu ziehen.“ Das klappt so mit Corona nicht. Und damit die Schröders derzeit überhaupt etwas verkaufen, ist seit dem 1. Mai bei der Bowle auch Außerhaus-Verkauf angesagt. Mit großartigem Erfolg: „Am ersten Maiwochenende haben wir mehr davon verkauft, als 2019 insgesamt.“ Christian Schröder stellt das Saison-Getränk eigenhändig her nach einem Rezept von seiner Großmutter Anni, die gemeinsam mit Ehemann Heinrich die Gaststätte einst führte.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Christian Schröder hat noch den – in Sütterlin – handbeschriebenen Zettel der Oma, auf dem alles vermerkt ist: „Das Ansetzen war schon immer ein kleines Familien-Event“, erinnert sich der Enkel, der die Zutatenliste mittlerweile im Kopf hat. Hauptbestandteil der Radener Maibowle ist ein Müller-Thurgau vom selben rheinhessischen Winzer, wie ehedem: „Und dann noch ein Schuss hiervon und davon“, schmunzelt Schröders Christian. Familienrezept bleibt eben Familienrezept. Der Waldmeister für den Sirup, der das Ganze zu dem macht, was es ist, wird frisch verarbeitet – auch hier wird das Wie nicht verraten. Auch nicht die Fundorte des aromatischen Krautes, das nicht mehr geschnitten werden sollte, wenn es erstmal blüht.

Der Vater schmeckt’s ab

Und um der Wahrheit die Ehre zu geben: Es ist noch immer „die ältere Generation“ namentlich Vater Hans-Heinrich, der mit seinen 71 Jahren Erfahrung die Maibowle abschmeckt. Vielleicht ist doch das das Geheimnis ihres Erfolges? Man weiß es nicht. Christian Schröder und Ehefrau Sabine wissen auch noch nicht sicher, wann sie mit ihrer Gaststätte wirklich wieder an den kulinarischen Start gehen, geschweige denn, „wie das dann aussehen soll. Wir warten lieber noch und öffnen dann richtig.“ Frühestens vermutlich zu Himmelfahrt. Und vielleicht auch dann erstmal nur „an der Straße, zum Mitnehmen“. Bis dahin müssen sich alle noch gedulden – und mit der leckeren Maibowle trösten.

Lesen Sie mehr über Corona im Landkreis Gifhorn auf unserer Themenseite.

Von Jörg Rohlfs