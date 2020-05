Graffiti-Sprayer beschmieren drei Häuser

Wittingen

Bislang unbekannte Graffiti-Sprayer trieben in der Nacht zu Donnerstag in der Wittinger Innenstadt ihr Unwesen. Mit silbergrauer Sprühfarbe verunzierten sie die Fassaden von drei Wohn- und Geschäftshäusern in der Langen Straße und in der Neuen Straße. Die von ihnen genutzten TAGS waren „VFL“ und „VFL ULTRA“. Der Tatzeitraum lag zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bittet um sachdienliche Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer (0 58 31) 25 28 80.

Lesen Sie auch:

Anzeige

Von der AZ-Redaktion