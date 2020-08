Wittingen: Geparktes Auto beschädigt

Wittingen

Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Dienstag, 11. August, zwischen 16.45 und 17.15 Uhr in Wittingen auf dem Aldi-Parkplatz einen parkenden Pkw beschädigt. Das weiße Kabriolett hat an der rechten Seite eine Delle, vermutlich verursacht durch eine unachtsam geöffnete Autotür. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wittingen unter Tel. (0 58 31) 25 28 80 entgegen.

Von der AZ-Redaktion