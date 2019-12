Wittingen

Am späten Samstagabend verunglückte eine 52-jährige Golf-Fahrerin in Wittingen. Ihr Wagen kam rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Polizei stellte fest, dass die Frau einigen Alkohol getrunken hatte. Nach Entnahme einer Blutprobe wurde ihr Führerschein sichergestellt. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verursachung eines Verkehrsunfalls unter Alkoholeinfluss. Die Höhe des Sachschadens an ihrem Pkw wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Von der Redaktion