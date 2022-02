Wittingen

Freilaufende Hunde bissen laut Mitteilung der Polizei am Montagnachmittag in Wittingen eine 72-jährige Frau. Die Wittingerin ging gegen 16.30 Uhr die Junkerstraße entlang, als ihr auf Höhe des alten Postgebäudes drei Hunde entgegenliefen. Eins der Tiere biss der Frau in den Unterschenkel, sie konnte es anschließend mit einem Schirm abwehren. Die Hunde liefen daraufhin auf den Hof des alten Postgebäudes.

Aufgrund des Bisses musste sich die Frau ärztlich behandeln lassen und erstattete anschließend Strafanzeige. Die Polizei Wittingen sucht nun den Hundehalter und bittet Zeugen und Hinweisgeber in dieser Sache Kontakt mit der Polizei aufzunehmen. Tel. (0 58 31) 25 28 80.

Von der AZ-Redaktion