Hof Rehbock gehört zu den besten Milcherzeugern Niedersachsens

Wittingen

Im Beisein zahlreicher hochrangiger Gäste wurde am Donnerstag auf dem Hof von Kathrin (40) und Dirk (45) Rehbock und ihren Kindern Jule (9) und Hannes (7) in Wittingen ein repräsentatives Hofschild übergeben und aufgehängt. Dieses ist die sichtbare Auszeichnung für den Milchviehbetrieb, der es im Dezember beim landesweiten Milchlandpreis 2019 in die Spitzengruppe der rund 9200 Milcherzeuger in Niedersachsen geschafft hatte.

Vierter Platz für Familie Rehbock

Familie Rehbock belegte den vierten Platz und darf sich jetzt zu den besten Milcherzeugern Niedersachsens 2019 zählen. Sie erhielt im Rahmen einer Festveranstaltung in Bad Zwischenahn die Ehrung in Form einer Urkunde, eines Geldpreises in Höhe von 1000 Euro und einer „Mini Olga“ für das Revers.

Am Donnerstag wurde das Hofschild aufgehängt, welches von der Geschäftsführerin der Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen (LVN), Kristine Kindler, als Anerkennung der herausragenden Arbeit des Betriebes im Rahmen einer Feierstunde überreicht wurde und über diesen Erfolg informiert.

Lob für Milchqualität und Haltungsbedingungen

„Der Familienbetrieb Rehbock gehört zu Niedersachsens Spitze der Milcherzeuger“, sagt Kristine Kindler. „Die überdurchschnittliche Milchleistung von 11 100 Kilogramm pro Kuh und Jahr sowie die hervorragende Milchqualität spiegeln die sehr guten Haltungsbedingungen und die optimale Fütterung der Kühe wider. Besonders positiv bewertete die Jury zudem die Stabilität des Hofes, welche auf einem soliden Betriebsmanagement basiert.“

Das Aufsichtsratsmitglied der Milcherfassung Uelzena eG, Helmut Evers, freute sich über den Milchlandpreis-Erfolg des langjährigen Milchlieferanten. „Mit Familie Rehbock ehrt die LVN einen exzellenten Familienbetrieb“, so Evers. „Die Familie führt ihren Hof mit sehr viel Engagement und Voraussicht. Auf ihrem Hof arbeiten alle Hand in Hand und sie führen den Betrieb mit großer Leidenschaft und viel unternehmerischem Geschick. Wir sind stolz darauf, dass es dieser Uelzena-Milchlieferant unter die Besten des Milchlandpreises geschafft hat.“

Das ist der Hof Rehbock

Familie Rehbock bewirtschaftet in Wittingen einen 160 Hektar großen Betrieb, davon 25 Hektar Grünland. Auf dem Hof werden 140 Milchkühe gehalten. Die Aufzucht der weiblichen Nachzuchttiere ist ausgelagert. Die Herde erbringt eine überdurchschnittliche Milchleistung von rund 11 100 Kilogramm pro Kuh und Jahr bei einem Fettgehalt von 4,39 Prozent und einem Eiweißgehalt von 3,5 Prozent. Die Milch wird an die Milcherfassung Uelzena eG geliefert.

