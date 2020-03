Einbruch in IGS Wittingen – Polizei schnappt zwei Jugendliche

Wittingen

Zwei Schuleinbrecher konnten von der Polizei in der Nacht zu Dienstag in Wittingen auf frischer Tat gefasst werden. Wegen nicht ausreichender Haftgründe wurden sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Um 0.35 Uhr hatte ein 25-jähriger Anwohner die Polizei alarmiert, weil er laute Geräusche vom Gelände der benachbarten IGS Wittingen vernahm. Die Beamten eilten zum Ort des Geschehens und trafen im Schulgebäude die mutmaßlichen Einbrecher, zwei Wittinger im Alter von 17 und 18 Jahren, an, die sie vorläufig festnahmen. Beide waren zuvor durch eine eingeschlagene Scheibe in die Schule gelangt. Eine Durchsuchung nach möglichem Diebesgut verlief ergebnislos. Gegen die mutmaßlichen Täter wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Der 17-Jährige wurde anschließend seinen Erziehungsberechtigten übergeben, der 18-Jährige nach Hause entlassen.

Von der Redaktion