Feuerwehr rettet 100 Tiere aus brennendem Kuhstall in Wittingen

Im Wittinger Ortsteil Darrigsdorf ist am Montag gegen 18 Uhr ein Kuhstall in Brand geraten. Mehr als 100 Tiere, die sich in dem brennenden Gebäude befanden, konnten auf eine hinter dem Stall liegende Weide gerettet werden. Der Stall selbst war nicht mehr zu retten und ist teilweise eingestürzt.

Mitarbeiter des Landwirts hatten das Feuer entdeckt und zusammen mit Freunden der Familie sofort begonnen, die Tiere ins Freie zu treiben. Die Feuerwehr half sofort nach ihrem Eintreffen. Laut dem Wittinger Ortsbrandmeister und Einsatzleiter Torsten Bötticher waren die Tiere stark verängstigt und zeigten keine Fluchtreflexe. Die letzten mussten mit Leitern und Stricken ins Freie getrieben werden. „Es konnten alle gerettet werden“, berichtet Bötticher.

Rauchwolke weithin sichtbar

Das Hauptaugenmerk der Feuerwehr lag dann auf der Sicherung des neben dem Stall liegenden Wohngebäudes. Im Einsatz waren drei von vier Löscheinheiten der Stadt Wittingen, von DRK, Rettungsdienst und Polizei. „Insgesamt waren es rund 130 Einsatzkräfte“, sagt Feuerwehr-Pressesprecher Carsten Schaffhauser. Erschwert wurden die Löscharbeiten durch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Stalls und dichte Rauchentwicklung. Die Rauchwolke war mehrere Kilometer weit zu sehen.

Acht Personen, die bei der Rettung der Kühe geholfen hatten, wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Brandursache und Schadenshöhe waren am Montagabend noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Löscharbeiten dauerten bis weit in den Abend an.

Von Christian Albroscheit