Wittingen

Das macht man einfach nicht: Am Mittwochabend ging eine 26-Jährige in einen Supermarkt an der Celler Straße in Wittingen, packte so einiges an Waren zusammen und ging einfach beim Kassenbereich raus – ohne zu zahlen.

Mitarbeiterin einfach geschlagen

Es geschah gegen 18.30 Uhr, doch der räuberische Diebstahl blieb nicht unbemerkt. Von einer Mitarbeiterin auf das Fehlverhalten angesprochen, versuchte die junge Frau aus Wittingen zu flüchten und schlug der Mitarbeiterin dabei gegen den Oberkörper.

Zeugen geben wichtige Hinweise

Durch eine detaillierte Täterbeschreibung von aufmerksamen Zeugen konnte die flüchtende Frau von schnell eintreffenden Polizeibeamten aus Wittingen noch in Tatortnähe gestellt werden. Das Diebesgut im Wert von rund 100 Euro konnte in einer mitgeführten Tüte gefunden werden.

