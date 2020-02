Wird der Bahnhof Wahrenholz jetzt endlich barrierefrei?

Wahrenholz

So ist das mit der Deutschen Bahn: Nicht nur die Züge fahren gerne mal nicht so, wie es im Plan steht, auch die Bauarbeiten haben ihren eigenen Zeitplan. Für den barrierefreien Ausbau des Wahrenholzer Bahnhofs bedeutet das, dass er jetzt in einem erneuten Anlauf um den 20. März starten soll.

Falls es keine unvorhergesehenen Ereignisse gibt, die den Ausbau erneut verzögern – so wie im Herbst. Da stand der 2. Oktober als Spatenstich fest – bis die Bahn einige Tage vorher merkte, dass die Elektrotechnik für die Signalanlagen im Bahnhofsbereich erneuert werden musste. „Diese Arbeiten müssen aus sicherheitstechnischen Gründen vor dem barrierefreien Umbau erfolgen“, hieß es dazu damals in einer Mitteilung der Bahn an den Regionalverband Braunschweig. Eine weitere Verzögerung hatte es bereits zuvor gegeben, da Anwohner wegen der möglichen Lärmbelästigung bei den Nachtarbeiten ein Gutachten gefordert hatten.

Was wird mit dem geplanten Lagerplatz?

Nun ist ein neuer Termin gefunden – der 20. März. Ob die Bahn dann noch den Lagerplatz nutzen kann, den ihr die Gemeinde für den Gleisschotter zur Verfügung stellen wollte, ist unklar. Denn die Gemeinde benötigt den Platz eigentlich ab April selbst. „Derzeit finden intensive Abstimmungen mit der Gemeinde und dem DRK bezüglich der Lagerflächen statt“, erklärte eine Bahnsprecherin jetzt auf AZ-Anfrage. Gelagert werden muss der Gleisschotter, denn er könnte kontaminiert sein. Grundsätzlich wird im Zuge von Bauprojekten eine Umweltstudie durchgeführt. Vor der Materialentsorgung wird eine Untersuchung der Abfalldeklaration durchgeführt, anschließend entsorgt die Baufirma die Materialien entsprechend der Zuordnung. Gemäß der Bodenproben handelt es sich um Herbizid belastete Materialien, jedoch nicht gefährlichem Abfall“, so die Bahnsprecherin.

Mittlerweile laufen die Planungen seit fünf Jahren. Mit welcher Summe die Bahn angesichts der explodierenden Kosten im Bauwesen rechnet – das ließe sich derzeit nicht sagen.

Von Thorsten Behrens