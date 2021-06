Wie steht es um den Start des Ganztagsschulbetriebes in Wahrenholz?

Wahrenholz

Kann der Ganztagsschulbetrieb in Wahrenholz rechtzeitig starten? Noch gibt es einiges dafür zu tun. Einige Ratsmitglieder sehen den Zeitplan in Gefahr und trafen sich deshalb am Montag mit weiteren Beteiligten vor Ort. Vertreter der Samtgemeindeverwaltung, die Schulträger ist, waren nicht eingeladen.

In Wesendorf startet der Ganztagsschulbetrieb im September mit dem neuen Schuljahr. In Groß Oesingen soll es ein Jahr später losgehen, die Voraussetzungen werden gerade unter anderem mit dem Bau einer Mensa geschaffen. Für Wahrenholz ist das ehemalige Bürgerhaus neben der Schule als Ganztagsschulgebäude vorgesehen, auch hier soll im Sommer kommenden Jahres der Betrieb starten – in dem Gebäude soll unter anderem eine Ausgabeküche sowie ein Essensbereich für die Ganztagsschüler entstehen. Dort ist derzeit die Nachmittagsbetreuung der Schulkinder untergebracht, der DRK-Ortsverein nutzt die Garage. Bis vor drei Jahren war im Gebäude die Wahrenholzer Gemeindeverwaltung untergebracht, dann hat die Samtgemeinde es gekauft.

Wird ein neuer Ort für die Blutspenden benötigt?

Zu klären gibt es den Politikern zufolge einiges – an dem Treffen nahmen Herbert Pieper und Dirk Wegmeyer (CDU), Siegfried Weiß und Andreas Hoffmann (SPD) sowie Ernst Pape (UfdSG) teil. Unter anderem mit dem DRK. Laut Pieper müsse man sich mit dem über den Mietvertrag unterhalten. Denn die Garage könnte später als Kreativraum für den Ganztagsbetrieb interessant sein. Und da in der Schule ab Sommer 2022 nachmittags Betrieb herrsche, sei auch über einen neuen Ort für die Blutspenden nachzudenken. Pieper brachte dafür den Wahrenholzer Schützensaal ins Gespräch.

Direkt von der Umnutzung betroffen ist auch die Nachmittagsbetreuung für derzeit 20 Kinder. „Es ist zu prüfen, wo wir sie während der Bauarbeiten unterbringen. In der DRK-Kita geht das nicht, die ist voll belegt“, erklärte Kita-Leiterin Marion Weseloh. Auch dieser Punkt müsse langsam geklärt werden.

„Bisher gibt es keine Planungen. Wir befürchten, dass es Verzögerungen gibt, wenn alles zu kurzfristig umgesetzt werden soll“, hieß es. Die Gruppe war sich einig, dass mit Blick auf eine eventuelle künftige dauerhafte Dreizügigkeit der Grundschule – laut Rektorin Karola Märländer steigt die Zahl der Schüler – perspektivisch gedacht werden müsse. Die Schule möchte ihre Bücherei im Obergeschoss des künftigen Ganztagsschulgebäudes weiter nutzen. Würden weitere Klassenräume benötigt, müssten Fachräume umgenutzt werden, die dann wieder für ihre ursprüngliche Bestimmung fehlen. Die Idee: Aus den 200 000 Euro, die in diesem Jahr für das Projekt im Haushalt stehen, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben, um alle Möglichkeiten auszuleuchten.

Samtgemeindeverwaltung weist Kritik zurück

Die Kritik, es gebe bisher keine Planungen, wies dagegen Samtgemeindebürgermeister René Weber auf AZ-Anfrage zurück. „Es gibt schon eine Zusage eines Ingenieurbüros, dass der Umbau in der zur Verfügung stehenden Zeit zu schaffen ist. Das Büro will auch den Umbau betreuen.“ Die Nachmittagsbetreuung könne eventuell bleiben, die kritischen Umbauarbeiten könnten in den Sommerferien 2022 erledigt werden, sagt er. Von der Idee einer Umnutzung der Garage habe er bisher noch nichts gehört – wenn die Schule das wolle, hätte er erwartet, dass dies dem Schulträger gesagt worden wäre. Und wenn es der Politik nicht schnell genug gehe, hätte sie die Kosten für den Umbau nicht in den Haushalt 2022 einstellen sollen, sondern für 2021.

Von Thorsten Behrens