Eine 55-jährige Toyotafahrerin erlitt am frühen Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 4 bei Wichelnförth schwere Verletzungen, als ihr Wagen aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und sich überschlug.

Die Frau aus dem Landkreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein war von Groß Oesingen in Fahrtrichtung Gifhorn unterwegs. Auf einer geraden Strecke kam ihr Toyota elektro-Hybrid nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete auf der Fahrerseite liegend in einem Wassergraben, die Frau wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Der Unfall ereignete sich laut Polizei um 5.40 Uhr.

Eine aufwändige Bergungsaktion über die Beifahrerseite war erforderlich

35 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Groß Oesingen, Wahrenholz und Pollhöfen waren vor Ort und befreiten die und ihren ebenfalls im Wrack eingeklemmten Hund mit hydraulischem Rettungsgerät. Wie Wesendorfs Gemeindebrandmeister Torsten Winter mitteilte, hatte sich das Fahrzeug in den Graben eingekeilt, die Fahrerseite befand sich unten, sodass eine aufwändige Bergungsaktion über die nach oben herausragende Beifahrerseite erforderlich gewesen sei. „Der Umstand eines Elektroantriebs mit Hochvoltsystem bedurfte zusätzllicher Aufmerksamkeit.“

Nach etwa 45 Minuten war die 55-Jährige aus dem Wagen befreit und wurde anschließend mit dem Rettungswagen ins Klinikum nach Wolfsburg gebracht. Der ebenfalls eingeklemmte und von der Feuerwehr befreite Hund wurde von den Feuerwehrkräften betreut, bis ein Tierarzt aus Pollhöfen vor Ort war, der das Tier an den Tierschutz Isenhagener Land übergab, wie Winter berichtet.

Die Bundesstraße war bis 7.15 Uhr voll gesperrt

Am Toyota entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Bundesstraße musste für die Dauer der Bergungsarbeiten bis 7.15 Uhr voll gesperrt werden, so dass es zu erheblichen Behinderungen wegen des einsetzenden Berufsverkehrs kam. Die Autofahrer wurden durch eine Rundfunkdurchsage hierüber informiert.

