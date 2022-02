Wettbewerb „Klima kommunal“: Wahrenholz macht wieder mit

Wahrenholz

Der niedersächsische Wettbewerb „Klima kommunal“ zeichnet alle zwei Jahre herausragende kommunale Klimaschutzprojekte aus. Die Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen (Kean) führt den Wettbewerb durch, der aktuell in die siebte Runde geht. „Bis zum 31. März müssen der Agentur die Bewerbungsunterlagen vorliegen“, informierte Bürgermeister Herbert Pieper (CDU) den Wahrenholzer Rat am Mittwochabend. Wahrenholz will wieder dabei sein – und Pieper setzt auf Unterstützung der Vereine und Betriebe im Ort. Im vergangenen Jahr war die Gemeinde im Rahmen des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ seitens der Kean für die Wärmegewinnung durch den Eisspeicher in der Dorfmitte ausgezeichnet worden.

Der Bürgermeister berichtete, dass die Bauarbeiten am Dorfgemeinschaftshaus in Betzhorn sowie an der Alten Schmiede voranschreiten. Zudem sei die letzte der 20 Wohnungen in der Seniorenwohnanlage nun vermietet.

Tiny-Häuser auf Rädern als Ferienwohnungen

Bald auch in Teichgut: Auf dem Campingplatz gibt’s künftig Stellplätze für Tiny-Häuser. Quelle: Jens Büttner/dpa

Auf dem Campingplatz Heide-Eck in Teichgut gibt’s demnächst was Neues, der Rat änderte mit einstimmigem Beschluss den Bebauungsplan dafür. Der Eigentümer möchte den Campingplatz attraktiver gestalten und neben Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen auch ein paar Tiny-Häuser auf Rädern als Ferienwohnungen zur Verfügung stellen. Insgesamt sind durch die Änderung nun 46 Stellmöglichkeiten dafür vorhanden. „Eine Nutzung als Dauerwohnung wird es allerdings nicht geben“, betonte Pieper.

Südlich der Straße Im Grundfeld in Betzhorn soll ein neues Baugebiet mit insgesamt sieben bis acht Bauplätzen entstehen. Der Antrag zur entsprechenden Bebauungsplan-Änderung kommt von den privaten Eigentümern des dortigen Ackerlandes, die auch die Kosten dafür tragen. Jakob Drees (Grüne) merkte kritisch an, dass man sich Gedanken darüber machen müsse, wenn immer mehr Ackerland zu Bauland werde. Auch Andreas Manthey (UFW) erinnerte daran, dass man schon früher einmal derartigen Vorhaben eine Absage erteilt habe. Ihm wäre ein einheitliches Vorgehen lieb. Bei einer Enthaltung und einer Nein-Stimme wurde der Beschluss schließlich gefasst.

Spenden für den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“

Und abschließend stimmte der Rat einstimmig der Annahme von Spenden in Höhe von 11 500 Euro zu, die ausschließlich dem Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ dienen sollen.

Über den Haushalt 2022 berichtete der Kämmerer der Samtgemeinde Wesendorf, Philipp Dreyer. Rosig sehe der Etat nicht aus, was zum einen mit der Erhöhung der Samtgemeindeumlage und zum anderen mit hohen Investitionskosten zusammenhänge. Daher richtete der Kämmerer einen dringenden Appell an die Ratsmitglieder, über zukünftige Ausgaben nachzudenken, um auch in den Folgejahren noch Zukunft gestalten zu können.

Die Samtgemeindeumlage steigt von 1,46 Millionen auf 1,76 Millionen Euro, der Fehlbetrag liegt bei 565 000 Euro im Ergebnishaushalt, im Finanzhaushalt beträgt er 421 700 Euro. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt und Steuern nicht erhöht. Im Allgemeinen wurden im Haushaltsplan nur geringfügige Korrekturen vorgenommen, sodass der Haushaltsplan mit Haushaltssatzung und dem Investitionsprogramm einstimmig den Rat passierte.

Von Hans-Jürgen Ollech