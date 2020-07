Westerholz

Schön sieht sie nicht aus, die Straße Horst in Westerholz, und richtig in Ordnung ist sie auch nicht mehr. Das fällt umso mehr auf, weil sie direkt am schmucken gleichnamigen Baugebiet liegt, das vor vier Jahren erschlossen wurde. Doch das soll sich jetzt ändern. Die Gemeinde plant die Straßen-Sanierung.

Planer Andreas Nieschulz stellte dem Bauausschuss der Gemeinde in dessen jüngster Sitzung die ersten Entwürfe für die Maßnahme vor. Derzeit ist die Straße 3,50 Meter breit, 490 Meter lang und hat eine Asphaltdecke. Nach der Sanierung sollen es 5,50 Meter in der Breite sein. Die Länge soll sich nicht verändern. Auch soll sie eine Asphaltdecke behalten – allerdings in verändertem Zustand. Denn die bestehende Decke soll mit einer neuen Deckschicht überbaut werden, die Ausbaustärke beträgt dann insgesamt 51 Zentimeter. Ein Glasfaserfilament-Vlies soll verhindern, dass die aktuell vorhandenen Risse und Schäden sich in die neue Decke übertragen – zumindest für einen gewissen Zeitraum. Ausgebaut werden soll die Straße bis zum Ortsausgang, ab da soll sie ihre derzeitige Breite behalten.

Drei Pflanzinseln geplant

Die Verbreiterung soll es ermöglichen, dass sich künftig Pkw und Lkw auf der Straße begegnen können – oder auch Pkw und landwirtschaftliche Fahrzeuge. Und durch die Verbreiterung soll es künftig möglich sein, auf der Straße zu parken. Um zusätzlich für Verkehrsberuhigung zu sorgen, ist der Bau von drei Pflanzinseln angedacht – zumindest den ersten Entwürfen von Planer Nieschulz zufolge. Die Pflanzinseln verengen die Straße an ihren Standorten wieder auf 3,5 Meter – für Jürgen Meyer ( CDU) zu viel des Guten: „Wenn zu den Pflanzinseln die Straße auch noch zugeparkt ist, kommen da keine landwirtschaftlichen Fahrzeuge mehr durch. Wir sollten die Pflanzinseln weglassen und so keine neuen Probleme schaffen.“ „Dann wird das eine Rennstrecke“, setzte der Planer dagegen. Und auch Andreas Hoffmann ( SPD) sah in den Pflanzinseln eine gute Lösung – da es sich bei der Straße um eine Tempo-30-Zone handele mit Wohnbebauung, die von Anwohnern und Landwirtschaft gleichermaßen genutzt werde. „Da müssen wir eben einen Kompromiss finden“, so Hoffmann.

Auf der nördlichen Straßenseite soll ein 1,5 Meter breiter Gehweg entstehen – weil dort das Baugebiet und die Bushaltestelle sind, so Nieschulz. Der Gehweg wird den derzeitigen Plänen zufolge durch ein Tiefbord abgetrennt. Randstreifen sind für die Entwässerung der Straße gedacht – um diese sicherzustellen, werden auch die noch nicht bebauten Grundstücke in Abstimmung mit den jeweiligen Besitzern eine Zufahrt erhalten, um eine zu starke Versiegelung zu verhindern. Der Baumbestand soll erhalten bleiben, 14 neue Straßenlaternen sollen im Abstand von jeweils 30 bis 35 Metern installiert werden.

Allerdings: Diese Pläne sind erst einmal nur erste Entwürfe, die Planer Nieschulz nach den Anregungen aus dem Bauausschuss bearbeiten wird. Ein Beschluss zur Umsetzung soll voraussichtlich im September gefasst werden – dann kann anhand der aktuellen Pläne auch über Kosten gesprochen werden, erklärte Bürgermeister Holger Schulz ( SPD): „Heute geht es erst einmal nur um die grundlegende Marschrichtung“, so Schulz.

