Lars Meinecke ist neuer stellvertretender Ortsbrandmeister

Westerholz

„Es war ein Jahr mit überdurchschnittlich vielen Einsätzen“, sagte Ortsbrandmeister Christian Meyer während der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) Westerholz. Zu 25 Einsätzen, davon 20 Brandeinsätze und fünf technische Hilfeleistungen, rückte die Wehr in 2019 aus. Zu den Alarmierungen zählten auch zehn Fehlalarme, führte der Ortsbrandmeister an, die mit 264,7 Stunden zu Buche schlugen. Darüber hinaus gab es Dienste für die Hydrantenpflege, Löschwasserbrunnenüberprüfungen, Ausbildungsdienste nach Vorgabe, Osterfeuerabsicherung, Lehrgänge, Weiterbildungen und vieles andere mehr, sodass die Wehr einschließlich der Einsatzstunden auf insgesamt 5101,1 Dienststunden kam, resümierte Meyer.

Der Ortsbrandmeister erwähnte die veränderte klimatische Lage, die bei hoher Trockenheit zu zahlreichen Busch- und Flächenbränden führe, worauf man sich in Zukunft zunehmend einzustellen habe. Er lobte die Einsatzfähigkeit seiner Wehr, die sich auch mit den zehn Atemschutzgeräteträgern sowie der Aus- und Fortbildung von Einsatzkräften auf allen Ebenen gut aufgestellt zeige. Meyer dankte allen aktiven Mitgliedern für ihren selbstlosen Einsatz zum Wohle der Bevölkerung.

Die Wehr zählt derzeit insgesamt 147 Mitglieder, dazu gehören vier Gruppen mit 54 aktiven Mitgliedern, davon drei Frauen, sechs Kameraden gehören der Altersabteilung, zwölf Mitglieder der Jugendwehr und 75 Mitglieder als Förderer der Wehr an.

Die Jugend

Jugendfeuerwehrwart Marc Busch berichtete über die gute Jugendarbeit innerhalb der Wehr und lobte die Einsätze beim Einsammeln der Weihnachtsbäume, die Ausrichtung des Osterfeuers, die Teilnahme an den Wettbewerben sowie das großartige Erlebnis beim Sommercamp in Grömitz an der Ostsee.

Bei den Wahlen wurde Lars Meinecke in geheimer Abstimmung zum stellvertretenden Ortsbrandmeister gewählt. Der Sicherheitsbeauftragte Kai Neumann wurde durch Wiederwahl im Amt bestätigt. Zudem wurden Lars Meinke, Daniel Muckin, Finn Harms und Lennard Bührke einstimmig zu stellvertretenden Jugendfeuerwehrwarten gewählt. Julian Salge wurde zum neuen Zeugwart gewählt und Eckhard Brendel zum Kassenprüfer. Die Kameraden Friedhelm Hungerland und Horst Jünemann wurden aufgrund des erreichten Alters durch den Ortsbrandmeister in die Altersabteilung überstellt.

Beförderungen und Ehrungen

Befördert wurden Lennard Bührke und Finn Harms zum Oberfeuerwehrmann. Und geehrt werden konnten Dirk Wegmeyer für 40-jährige und Friedhelm Salge für 50-jährige Tätigkeit im Feuerlöschwesen mit dem Ehrenzeichen des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen. Das Abzeichen für 50-jährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr bekam Bernd Nock verliehen.

Gemeindebrandmeister Olaf Seidel, Samtgemeindebürgermeister René Weber und Bürgermeister Holger Schulz lobten in ihren Grußworten die Freiwillige Feuerwehr Westerholz und betonten, dass man sie brauche und nicht auf sie verzichten könne.

Von Hans-Jürgen Ollech