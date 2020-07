Samtgemeinde Wesendorf

Bis 2021 soll die alte Schule in Betzhorn umgebaut und erweitert werden. Ein Gemeinschaftsprojekt von Samtgemeinde und Gemeinde, denn Teile des Gebäudes werden künftig Bestandteil des Feuerwehrhauses. Die Übertragung der alten Schule von der Gemeinde auf der Samtgemeinde kam im Samtgemeinderat am Donnerstagabend einen wichtigen Schritt voran, das Gremium beschloss Erwerb und Übernahme des Dorfgemeinschaftshauses in den Besitz der Samtgemeinde für 98 600 Euro.

Der Um- und Ausbau ist möglich dank der Förderung aus der Dorfentwicklung – von den vor zwei Jahren mal veranschlagten 300 000 Euro Gesamtkosten werden voraussichtlich 73 Prozent gefördert. „Darüber freut sich die Gemeinde“, stellte Ratsherr Herbert Pieper ( CDU), Bürgermeister von Wahrenholz, fest. Noch laufe der Antrag auf Nutzungsänderung für die Feuerwehr. „Da die Kostenschätzung schon zwei Jahre alt ist und sich die Preise in der Zeit erhöht haben, möchte ich gerne die Teilung des Gebäudes erst nach der Fertigstellung im Detail klären.“ Deshalb bat er darum, an diesem Abend noch nicht pauschal zu beschließen, dass der Neubau im Eigentum der Gemeinde bleibt, während der Altbau in das Eigentum der Samtgemeinde übergeht.

Anzeige

Einstimmiger Beschluss

Der Samtgemeinderat stimmte einhellig dafür, die 98 600 Euro für das Haushaltsjahr 2021 einzuplanen und die Verbrauchskosten je nach Umfang der Nutzung zu berechnen und monatlich oder jährlich abzurechnen.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Die Feuerwehr Betzhorn benötigt den Platz, um Umkleide- und Fahrzeugbereich voneinander zu trennen. Dafür reichen die 111 Quadratmeter des Altbestands, außerdem darf die Feuerwehr auch das neue Dorfgemeinschaftshaus anteilig nutzen, vor allem für die Proben des Feuerwehrmusikzugs. Die 98 600 Euro betreffen eine fiktive Monatsmiete von 5,50 Euro pro Quadratmeter im Alt- und 8,50 Euro im Neubau, hochgerechnet auf elf Jahre, wobei der Altbestand wegen der bisherigen gemeinsamen Nutzung nur mit der Hälfte der Quadratmeterzahl angerechnet wird.

Auf die Samtgemeinde werden außerdem noch Anteile der Umbaukosten zukommen, geschätzt rund 150 000 Euro. Da allerdings ein Neubau für die Feuerwehr ohne Grunderwerb schon etwa 650 000 Euro kosten würde, ist diese Variante mit Gesamtkosten von ungefähr 250 000 Euro für die Samtgemeinde immer noch deutlich preisgünstiger. Entsprechend fiel auch der Beschluss bei zwei Enthaltungen einstimmig aus. Im Herbst soll ein Arbeitskreis beginnen, die Details des Umbaus mit Feuerwehr, Politik und Samtgemeindeverwaltung zu beraten.

Gebietsaustausch mit der Sassenburg

Ein weiteres Thema war eine Gemeindegebietsänderung im Rahmen der Flurbereinigung Großes Moor. Die Sassenburg bekommt vom Amt für regionale Landesentwicklung Braunschweig unter anderem für die Sanierung von Wirtschaftswegen und Brücken mehr als sechs Millionen Euro. Die Gemeinde Wahrenholz, unmittelbarer Nachbar der Einheitsgemeinde, und die Sassenburg sind sich in diesem Zusammenhang einig geworden, Flächen auszutauschen. „Seit Jahren diskutieren wir, wer für die Unterhaltung des Charlottenhofwegs zuständig ist“, begründete Pieper: „Der eine Wegesrand liegt auf Sassenburger, der andere auf Wahrenholzer Gebiet, und genutzt wird er von Moorbewohnern, die zur Sassenburg gehören.“ Nun soll dieser Weg komplett in den Zuständigkeitsbereich der Sassenburg übergehen, dafür übernimmt Wahrenholz eine Wegefläche auf Gemeindegebiet, die bislang zur Sassenburg gehörte. „Unter dem Strich verlieren wir ungefähr 100 Quadratmeter Gemeinde- und damit Samtgemeindegebiet“, stellte Pieper leicht amüsiert fest. Für den Rat keine Frage: Ohne Diskussion und einstimmig sprach er sich für diese Gebietsänderungen aus.

Von Christina Rudert