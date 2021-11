Wesendorfs Samtgemeinderat klärt zu Beginn ein paar grundsätzliche Dinge

Schönewörde

Nach der Wahl ist vor der Wahl: Und davon standen so einige an während der ersten Sitzung des neuen Wesendorfer Samtgemeinderates. Sachthemen standen noch nicht auf der Tagesordnung. Dafür aber jede Menge Personalien.

Die wohl wichtigsten Fragen des Tages: Wie setzen sich die künftigen Fachausschüsse zusammen, welche Fraktionen, Parteien und Einzelbewerber wollen zusammenarbeiten – und wer wird Ratsvorsitzender? Letzteres wurde in geheimer Wahl entschieden. Bei der setzte sich Friedrich Prilop (CDU) mit 23 Stimmen gegen Gerald Flohr (MiSGW) durch, der acht Stimmen erhielt. Zu seinem Stellvertreter wurde Jürgen Hildebrandt (SPD) gewählt. Doch vorher vereidigte Alterspräsident Siegfried Weiß (SPD) noch den neuen Samtgemeindebürgermeister Rolf-Dieter Schulze und legte ihm die Amtskette um. Zu stellvertretenden Samtgemeindebürgermeistern wurden Herbert Pieper (CDU) und Siegfried Weiß gewählt.

Diese Parteien arbeiten im Samtgemeinderat zusammen

Die CDU bildet mit der GfW und der UfW eine Gruppe und kommt damit auf 13 Sitze. Die SPD bildet eine Gruppe mit den Grünen, das ergibt elf Sitze. Die dritte Gruppe im Samtgemeinderat bildet die MiSGW mit der FDP, sie hat damit drei Sitze. Über drei Sitze verfügt auch die AfD-Fraktion.

Künftig wird es sechs Fachausschüsse in der Samtgemeinde geben. In jedem sitzen vier Mitglieder der Gruppe CDU/GfW/UfW und drei Mitglieder der Gruppe SPD/Grüne. Per Losverfahren erhielt zudem die AfD je einen Sitz im Haushaltsausschuss sowie im Ausschuss für Bau, Planung und Umweltfragen. Die Gruppe MiSGW/FDP erhielt per Losverfahren je einen Sitz im Schul-, im Kita- und im Feuerschutzausschuss sowie im Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales.

Auch die Vorsitzenden der Fachausschüsse wurden benannt: Haushaltsausschuss Herbert Pieper (CDU), Bauausschuss Andreas Hoffmann (SPD), Schulausschuss Ewald Heers (CDU), Kitaausschuss Johannes Scheel (SPD), Sozialausschuss Otto Gottschalk (SPD) und Feuerschutzausschuss Dirk Wegmeyer (CDU).

Zudem wurde der für die Kommunalarbeit wichtige Samtgemeindeausschuss gebildet. Zu seinen Aufgaben gehört, die Beschlüsse des Samtgemeinderates vorzubereiten. Weiterhin kann er sich im Einzelfall die Entscheidung über Geschäfte der laufenden Verwaltung vorbehalten. Ihm gehören neben dem Samtgemeindebürgermeister auch Herbert Pieper, Ewald Heers und Dirk Wegmeyer von der CDU sowie Holger Schulz, Siegfried Weiß und Anja Menzendorf von der SPD an. Den Antrag von Marita Grabert-Schwark (MiSGW), den Versprechen einiger Politiker nach mehr Zusammenarbeit zu folgen durch eine Vergrößerung des Ausschusses um zwei Sitze, um auch den von den Bürgern in den Rat gewählten Minderheitsgruppen und -fraktionen ein Stimmrecht zu geben, lehnten die beiden großen Gruppen CDU/GfW/UfW und SPD/Grüne ab.

Langjährige Kommunalpolitiker erhalten Auszeichnungen

Auch zahlreiche Ehrungen langjähriger Kommunalpolitiker standen an. Für jeweils 15 Jahre wurden Wilhelm Seidel, Ernst Schreiber, Dirk Wegmeyer und der neue Landrat Tobias Heilmann ausgezeichnet. „Was für ein Gefühl, hier zu stehen und den Landrat zu ehren“, freute sich Wesendorfs neuer Samtgemeindebürgermeister. Seit 20 Jahren in der Kommunalpolitik sind Ewald Heers, Jürgen Laue und Andreas Manthey, seit 25 Jahren Andreas Hoffmann, Jörg Mantei, Ernst-Adolf von der Ohe, Herbert Pieper, Holger Schulz und Jürgen Schulze. Für 30 Jahre wurde Jürgen Hildebrandt ausgezeichnet, für 35 Jahre Rüdiger Krafft und für 40 Jahre Friedrich Prilop.

Der Samtgemeindebürgermeister verabschiedete außerdem Ratsmitglieder, die dem Gremium künftig nicht mehr angehören: Melanie Schulze, Kay Feldmann, Bernd Kahle, Achim Klenner, Ernst Pape, Rüdiger Krafft, Horst Schermer, Tobias Heilmann, Hartmut Bödecker, Rolf Malzahn. Auch Ernst-Walter Grüssing wurde verabschiedet – nach 45 Jahren im Gremium und mit Standing Ovations.

Von Thorsten Behrens