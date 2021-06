Wesendorfs Rat behält eine kleine Fläche am Ortsausgang für sich

Wesendorf

Für den Bau eines neuen Feuerwehrhauses ist an der Celler Straße am Ortsausgang in Richtung B4 der Erwerb einer bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche von 8750 Quadratmetern des Landwirts Hinrich Meyer vorgesehen. 5000 Quadratmeter davon entfallen an die Samtgemeinde Wesendorf für den Feuerwehr-Standort. Die restliche Teilfläche erwirbt nun gemäß Beschluss des Rates die Gemeinde selber für 98 750 Euro, da sie landwirtschaftlich nicht mehr wirtschaftlich genutzt werden kann. Für den Kauf sollen außerplanmäßig 110 000 Euro in den Haushalt eingestellt werden. Der Beschluss fiel einstimmig.

Der Verkauf der Liegenschaft Celler Straße 2 – der Hof Wegmeyer, dessen Nachnutzung nach wie vor ungeklärt ist, für den es aber einen Investor geben soll – wurde auch bei der jüngsten Sitzung des Wesendorfer Gemeinderats nicht verhandelt. Beide Fraktionen hatten sich im Vorfeld darauf geeinigt, den Tagesordnungspunkt abzusetzen – es gebe noch Gesprächsbedarf, und zwar zwischen den Fraktionen.

Die Möldersstraße in der Hammerstein-Siedlung wird 2022 ausgebaut

Die Möldersstraße in der Hammerstein-Siedlung: Der Rat hat den Ausbau für 2022 beschlossen. Quelle: Hans-Jürgen Ollech

Einstimmig fiel auch der Beschluss zum Ausbau der Möldersstraße in der Hammerstein-Siedlung im kommenden Jahr. Die Planungen dafür sollen nach dem Willen des Rates schon in diesem Jahr beginnen, das Ingenieurbüro Kepper aus Gifhorn hat den Zuschlag dafür bekommen. Insgesamt wird das Ausbauvolumen auf etwa 600 000 Euro geschätzt. Für die Planung in diesem Jahr sind zunächst 45 000 Euro bereitgestellt, so der Beschluss.

Einstimmig fiel auch der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan „Aldi und Rossmann an der Wittinger Straße“. Hierzu wurden nach Auslegung und der Beteiligung Träger öffentlicher Belange die Stellungnahmen aufgegriffen, sodass nunmehr der Satzungsbeschluss gefast werden konnte. Bürgermeister Holger Schulz sagte dazu, dass Aldi während der Bauphase einen „Behelfsverkauf“ im ehemaligen Aldi-Markt an der Gifhorner Straße (neben Hadi) einrichten möchte, um auch weiterhin für die Bevölkerung präsent zu sein.

Bezüglich der Beschaffung eines neuen Pritschenwagens für den Bauhof der Gemeinde ging es um die Frage: E-Fahrzeug oder Verbrenner? Hierzu hatte der Verwaltungsmitarbeiter Daniel Jabs recherchiert, dass ein E-Fahrzeug wesentlich kleiner und mit 47 000 Euro Anschaffungspreis enorm teuer ist. „Ein gutes, gebrauchtes Verbrenner-Fahrzeug ist schon ab 24 000 Euro zu bekommen“, führte Jabs aus. Ein Leasing-Fahrzeug, wonach Dirk Wegmeyers (CDU) gefragt hatte, kommt wegen der hohen monatlichen Kosten von etwa 900 Euro nicht in Frage. Jürgen Hildebrandt (SPD) beantragte, den Tagesordnungspunkt zu verschieben. Der Rat folgte einstimmig diesem Antrag.

In Wesendorf soll eine E-Schnellladesäule aufgebaut werden

Standort für eine E-Schnellladestation: Das Betriebsgelände von Ralf Brunke mit Avia-Tankstelle und KfZ-Prüfstelle. Quelle: Hans-Jürgen Ollech

Für die Einrichtung einer E-Schnellladestation auf dem Betriebsgelände von Ralf Brunke (Avia-Tankstelle und Kfz-Prüfstelle) an der Gifhorner Straße 1 gewährt die Gemeinde Wesendorf einen Zuschuss von 4 000 Euro. Brunke hatte die Errichtung dieser Ladestation beantragt und gleichzeitig dafür auch einen Bundeszuschuss beantragt. Der Zuschuss der Gemeinde wird allerdings erst gewährt, wenn auch der Bund zahlt, so der einstimmige Beschluss. Außerdem müsse ein öffentlicher Zugang geschaffen werden.

Ferner wurde beschlossen, dass für dieses Jahr 8 600 Euro und für nächstes Jahr 6 000 Euro überplanmäßig für die Straßenbeleuchtung bereitgestellt werden, um auch die Nachtbeleuchtung im Ort sicherzustellen. Ebenfalls einstimmig beschlossen wurde die 4. Änderung des Bebauungsplanes Hammersteinpark mit Satzungsbeschluss.

