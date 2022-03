Wesendorfs Grundschüler verkaufen Muffins – Erlös für Opfer des Kriegs in der Ukraine

Wesendorf

Für die Aktion „Deutschland hilft“ warfen sich die 280 Schüler der Grundschule am Lerchenberg in Wesendorf mächtig ins Zeug: Sie beriefen das Schülerparlament zu einer außerordentlichen Versammlung ein und planten Aktionen, die den Flüchtlingen sowie auch den in der Ukraine verbleibenden Menschen ihre Solidarität zeigen sollten. Rektor Jörg Bratz war von der Idee nicht nur überrascht, sondern tief beeindruckt.

Friedenstauben: Alle Klassen beteiligten sich an der Aktion. Quelle: Hans-Jürgen Ollech

Außer dem Schülerparlament engagierten sich auch der Schulelternrat mit seiner Vorsitzenden Beatrice Kranich, die Lehrkräfte, Pädagogische Mitarbeitende der Schule sowie auch die Eltern. Denn das Schülerparlament hatte beschlossen, dass die zwölf Klassen ihre Fenster mit Friedenstauben und Friedenszeichen schmücken sollten, was auch umgehend geschah. Außerdem wurden viele bunte Muffins gebacken und verkauft, um den Erlös der Aktion „Deutschland hilft“ zukommen zu lassen.

Die Vertreterinnen des Schülerparlaments: Malia Schlösser, Alyssa Spack und Lena Hude zusammen mit Jörg Bratz und Anna Peschke. Quelle: Hans-Jürgen Ollech

Ausdrücklicher Verzicht auf Sachspenden

Auf Sachspenden wollte das Schülerparlament ausdrücklich verzichten, sagten in einem Gespräch mit der Aller-Zeitung die Sprecherinnen Malia Schlösser, Alyssa Spack und Lena Hude, da schon unendlich viele Kleider- und andere Sachspenden in die Ukraine geschickt worden sind. „Zudem wurden wir von unserem Rektor Jörg Bratz sowie auch von der Schulsozialpädagogin Christine Piens toll unterstützt, um unsere Beschlüsse umsetzen zu können“, betonte Lena Hude.

Und diese Botschaft kam bei allen Schülerinnen und Schülern, dem Lehrpersonal und den Eltern bestens an. Insgesamt wurden von Schülern und Eltern 1350 bunte Muffins gebacken und auf dem Schulhof zu 50 Cent das Stück verkauft – zusätzliche Geldspenden blieben den Käufern überlassen. Und dann folgte nach dem Verkaufsende die große Überraschung: Alle 1350 Muffins waren weg, der Erlös betrug sage und schreibe 1800 Euro. „Mit so einem Ergebnis haben wir überhaupt nicht gerechnet“, sagte die stellvertretende Rektorin Anna Peschke und zeigte sich überwältigt von dieser Aktion.

Alle gemeinsam bildeten das Friedenszeichen auf dem Schulhof

Ein großes Friedenszeichen: Wesendorfs Grundschüler stellten sich alle auf. Quelle: Hans-Jürgen Ollech

Nun soll das Geld zunächst auf das Konto des Fördervereins eingezahlt werden, um es von dort dem Aktionsbündnis „Deutschland hilft“ zu überweisen. Ferner sorgten Schüler und Lehrpersonal der Grundschule am Lerchenberg bereits zuvor für ein Zeichen der Solidarität, indem sich alle gemeinsam auf dem Schulhof zu einem Friedenszeichen aufstellten und zum Frieden in der Ukraine aufriefen.

Von Hans-Jürgen Ollech