Wesendorf

Nicht ganz leicht zurzeit, eine Kita durch die Corona-Krise zu steuern. Aber Liane Heins, Leiterin der DRK-Kindertagesstätte Fuhrenmoor in Wesendorf, sagt trotzdem: „Alles ist gut.“ Seit Anfang Januar läuft die Notbetreuung mit bis zu 50 Prozent der Kinder, „wir halten die Gesetze, Verordnungen und Hygienemaßnahmen korrekt ein und haben Erfolg damit“. Allerdings gibt sie auch zu, dass die Zeit schwierig ist für sie und ihr Team, „weil man auf alle Kleinigkeiten achten und darüber hinaus auch noch sehr viel Papierkram zu bewältigen hat“. Aber Liane Heins sieht die Zeit als besondere Herausforderung und Chance für die Zukunft.

Woran die Einrichtung trotz Corona festhält, ist das gesunde Frühstück. Dabei bekommen die Erzieher viel Unterstützung von den Eltern. Liane Heins orientiert sich bei der Umsetzung an dem AOK-Projekt „Das Drachenkind Jolinchen“. Dieses Drachenkind schlägt nicht nur gesunde Nahrungsmittel vor, sondern auch die richtige Bewegung vor dem Frühstück, um sich auszupowern und dann richtig Appetit zu haben.

Die Eltern unterstützen das Drachenkind Jolinchen tatkräftig

DRK-Kita Fuhrenmoor: Liane Heims weist auf den mit gesunden Nahrungsmitteln beladenen Jolinchen-Zug im Eingangsbereich hin. Quelle: Hans-Jürgen Ollech

Jolinchen wird unterstützt von den Eltern, die sich um das gesunde Frühstück in Krippe und Kita kümmern und die notwendigen Naturalien wie frisches Obst, Getränke und andere Lebensmittel gut verpackt in der Einrichtung abliefern.

Aber Jolinchen weiß auch sonst Bescheid, zum Beispiel wie die Corona-Regeln lauten. „Sie erinnert die Kinder an die AHA-Regeln, das regelmäßige Händewaschen und das Desinfizieren der Hände“, berichtet die Kita-Leiterin und ist sehr stolz auf die Kleinen, „die nicht nur die Regeln sehr selbstbewusst verinnerlicht haben, sondern auch uns Erwachsene oft genug auf die Regeln aufmerksam machen“. Sie finden es zwar doof, nicht mit den anderen Kindern spielen zu dürfen, „doch sie nehmen es gelassen hin“. Für das AOK-Projekt Jolinchen wurden alle Erzieherinnen und Erzieher der DRK-Kita und Krippe Fuhrenmoor fortgebildet.

DRK-Kita Fuhrenmoor: Krippenkinder beim Spielen im Dschungel. Quelle: Hans-Jürgen Ollech

Zur Faschingsfeier gab es in der Spielhalle einen Dschungel-Parcours

Nicht mal die Faschingszeit kam zu kurz in der Notbetreuung. Die Erzieherinnen hatten Kita und Krippe toll geschmückt, die meisten Kinder kamen kostümiert und freuten sich über die zum Dschungel umgewandelte Spielhalle. Dort mussten sie einer Schlange ausweichen und über eine Brücke balancieren, mit einer Schaukel einen Bach überqueren oder sich in einem Tunnel in Sicherheit bringen, damit die Schlange sie nicht in Versuchung bringt, vom Fahrplan der gesunden Ernährung abzukommen.

Und noch etwas gelang der DRK-Kita Fuhrenmoor in der Corona-Zeit trotz aller Unkenrufe zum Fachkräftemangel: die Ausbildung von Fachkräften. „Bei uns haben in der Zeit zwei Sozialassistentinnen und eine Erzieherin ihre Ausbildung abschließen können“, lobt Heins das persönliche Engagement der drei Fachkräfte und ergänzt, dass die Prüfungen trotz mancher Einschränkungen sehr gut verlaufen seien. „Das sorgt für Kontinuität in der Kita sowie auch unter den Kolleginnen und Kollegen und sichert damit auch den Fortbestand des gut harmonieren Teams in Krippe und Kita“, betont die Kita-Leiterin.

Von Hans-Jürgen Ollech