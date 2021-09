Wesendorf/Hannover

Das Schicksal langzeitarbeitsloser Frauen liegt ihr am Herzen. Hunderten von ihnen hat die Wesendorfer Unternehmerin Edith Bischof mit ihrem Projekt „Vorfahrt“ die Ausbildung zu Busfahrerinnen ermöglicht. Für dieses soziale Engagement ist sie am Montag in Hannover mit dem Niedersächsischen Staatspreis 2020 ausgezeichnet worden – wegen der Pandemie mit rund einem Jahr Verspätung. Sie teilt sich den mit 35 000 Euro dotierten Preis mit dem Pianisten Igor Levit. Es ist nicht die erste Auszeichnung, die Edith Bischof im Zusammenhang mit dem Projekt „Vorfahrt“ erhielt. Im Februar 2017 wurde ihr die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland überreicht.

Hielt die Laudatio: Elke Büdenbender. Quelle: Rainer Droese

„Ich war richtig aufgeregt“, freut sich Edith Bischof über die Würdigung ihrer Arbeit – denn „über gute Projekte muss man reden, damit sie Nachahmer finden und genutzt werden.“ Perfekt organisiert war die Feier, die wegen Corona in kleinem Rahmen in der Staatsoper stattfand. „Und sie war sehr festlich“, so die Unternehmerin, deren Laudatio Elke Büdenbender hielt, die Ehefrau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier.

Buslenkrad statt Putzeimer

Das Projekt „Vorfahrt“ gibt es seit 2003. Die Idee entstand aber schon rund fünf Jahre vorher. Damals gab es den Ausbildungsberuf Berufskraftfahrer noch nicht. Oft waren es Quereinsteiger, die sich in den Bussen hinter die Lenkräder setzten. „Viele kamen von der Bundeswehr, hatten dort entsprechende Führerscheine gemacht“, sagt die Unternehmerin. Dann fiel die Wehrpflicht weg, das Personal in den Busunternehmen wurde älter, aber es fehlte der Nachwuchs.

Den gewann Edith Bischof auf ungewöhnliche Weise. „Wenn ich eine Reinigungskraft für die Busse suchte, meldeten sich viele Bewerberinnen. Suchte ich Busfahrer, war das schwierig.“ Also lud sie die Bewerberinnen auf die Putzstellen ein und ließ sie auf ihrem Hof ein paar Runden mit den Bussen drehen. „Vorher dachten alle, das können sie nicht. Hinterher waren sie begeistert und haben sich gefreut, dass es doch ging.“ Und einige wagten sich an einen Lehrgang für Busfahrerinnen. „Den haben alle bestanden“, freut sich die Wesendorferin noch heute.

Das Projekt „Vorfahrt für Frauen“ war geboren. Gemeinsam mit einigen Partnern, darunter das Bildungswerk Verkehrsgewerbe Niedersachsen (BVN) und die ehemalige Volkswagen Coaching GmbH, machte sich Edith Bischof an die Ausbildung von Berufskraftfahrern. Bisher wurden am Standort Hannover des BVN 560 Frauen – vor allem arbeitslos, älter als 44 Jahre alt und alleinerziehend – ausgebildet. Dabei muss das Projekt ständig an neue Gesetze und andere Rahmenbedingungen angepasst werden, beispielsweise an die fortschreitende Digitalisierung der Gesellschaft.

Flüchtlinge, Migranten, junge Menschen

Und es blieb nicht auf arbeitslose Frauen beschränkt. Inzwischen gehören auch Flüchtlinge und Migranten zur Zielgruppe – ein Arbeitsplatz ist ein wichtiger Bestandteil von Integration, weiß die Unternehmerin, die in ihrem Busbetrieb in Wesendorf selbst viele Nationalitäten, darunter Bosnier, Serben, Syrer, beschäftigt. Sie kümmert sich mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auch darum, dass diese Menschen Wohnungen finden und die deutsche Sprache lernen.

Damit nicht genug: Mit einem neuen Projekt sollen auch junge Menschen bis 26 Jahre, die bisher keine Berufsausbildung durchlaufen konnten, an die Lenkräder der Busse geholt werden. „Unsere Gesellschaft kann es sich nicht leisten, diese jungen Menschen abseits stehen zu lassen“, sagt die Trägerin des Niedersächsischen Staatspreises.

Von Thorsten Behrens