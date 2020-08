Schönewörde

Es bleibt dabei: In der Alten Schule in Schönewörde wird eine Kita mit 50 Plätzen eingerichtet. Der Wesendorfer Samtgemeinderat stimmte am Donnerstag gegen einen Antrag des Ratsherrn Ernst Pape, die Beschlüsse aus dem Mai zu diesem Thema auszusetzen. Pape fühlte sich von der Samtgemeindeverwaltung unzureichend über die tatsächlich anfallenden Kosten informiert.

Vor der Sitzung hatten rund 100 Teilnehmer für die Einrichtung der Kita in der Alten Schule Schönewörde demonstriert. „Gesagt ist gesagt. Beschluss ist Beschluss“, „Beste Lösung“, oder „Jetzt wo man alle Fakten kennt, gibt es sicherlich ein Happy End“ stand auf ihren Plakaten zu lesen.

Pape kritisiert plötzliche Kostensteigerung

„Wir haben einen Beschluss gefasst und plötzlich sollte die Kita das Dreifache kosten“, erklärte Pape (UfdSG/UfW) seinen Antrag. Bei der Sitzung im Mai sei von 150 000 Euro die Rede gewesen, jetzt gehe es plötzlich um gut 400 000 Euro. Und das sei Grund genug, um erneut über den Kita-Standort zu beraten.

Samtgemeindebürgermeister René Weber wollte diese Kritik nicht auf sich sitzen lassen. Schon im Mai sei klar gewesen, dass die tatsächlichen Kosten von der ersten Schätzung in der Vorlage abweichen könnten. Der Beschluss für die Kita sei trotzdem gefasst worden. Zudem sei diese auch mit den höheren Kosten immer noch die kostengünstigste und schnellste Lösung. „Einige Ratsleute haben offenbar nicht verstanden, was im Mai entschieden wurde“, sagte Weber.

Verständnis für Papes Antrag gab es durchaus. „Die jetzige Summe stand so nicht zur Debatte“, kritisierte etwa Jürgen Schulze ( CDU). „Die Summe am Anfang stimmte hinten und vorne nicht“, meinte Siegfried Weiß ( SPD). Der Standort sei jedoch nicht mehr diskutabel. Und auch Herbert Pieper ( CDU) als Vorsitzender des Schul- und Kindergartenausschusses fand die Fragen von Pape „berechtigt“. Ernst Schreiber ( FDP) hingegen fand die „Lobhudelei für den Antrag unerträglich“. Schließlich sei schon im Mai klar gewesen, dass die Kosten nicht abschätzbar seien. Deshalb hatte er auch zu Beginn der Sitzung beantragt, den Punkt von der Tagesordnung zu nehmen – vergeblich.

Weitere Themen im Samtgemeinderat Die Waldgruppe in der Kita Teichgut sollte eigentlich am 17. August starten. Jetzt wird es vermutlich der 5. Oktober. Laut Samtgemeindebürgermeister René Weber hat der Landkreis die Schutzhütte im Wald noch nicht genehmigt. Statt der Waldgruppe werde es erstmal eine Nachmittagsgruppe geben. An der DRK-Kita in Schönewörde wird nun doch kein Container aufgestellt. Ursprünglich sollte dort ein Bewegungsraum eingerichtet werden. Der ist bei einer Kita mit zwei Gruppen aber nicht vorgeschrieben. Zudem haben DRK und Eltern gesagt, dass sie den zusätzlichen Raum nicht zwingend benötigen. Der Samtgemeinderat stimmte deshalb dagegen. Jürgen Schulze ( CDU) ist neuer Vorsitzender des Ausschusses für Bau-, Planungs- und Umweltfragen. Er folgt damit auf Ernst-Walter Grüssing (ebenfalls CDU). Der Zuschuss an den Partnerschaftskreis der Samtgemeinde Wesendorf erhöht sich auf 5000 Euro. Damit soll die Arbeit des Vereins sichergestellt werden.

Bei aller Sympathie für den Antrag stimmte schließlich nur Pape selbst dafür. Und in der Diskussion darüber bekamen die mehr als 60 Zuhörer einen Einblick, wie es derzeit um das Klima im Samtgemeinderat bestellt ist. Samtgemeindebürgermeister René Weber las aus einem WhatsApp-Chat mit Holger Schulz ( SPD) vor, nachdem der moniert hatte, nicht über einen Sitzungstermin der Arbeitsgruppe zur Kita-Herrichtung informiert worden zu sein. Und Siegfried Weiß kritisierte, dass in der Diskussion „Ortschaften, Gruppierungen und Personen gegeneinander ausgespielt“ würden. Herbert Pieper wiederum wehrte sich gegen den Vorwurf mangelnder Solidarität aus Wahrenholz. „Statt sich gegenseitig zu zerfleischen, wäre ein bisschen mehr Vertrauen gut“, sagte schließlich Melanie Schulze ( CDU).

Die neue Kita startet vermutlich erst im März 2021

Informationen zur neuen Kita gab es am Rande auch noch. So stehe ein Start zum 1. Oktober mittlerweile nicht mehr zur Debatte. Das DRK als Träger habe dann den 1. Dezember als Starttermin anvisiert, jetzt werde es wohl März 2021, berichtete Herbert Pieper. Das DRK hat laut Verwaltungsvorlage bereits Verträge mit den Eltern der Kita-Kinder abgeschlossen und auch Personal rekrutiert. Unterdessen hat sich auch der Arbeitskreis getroffen, der sich mit der Einrichtung der Kita befasst.

