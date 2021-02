Wesendorfer Jugendpflege organisiert sieben Aktionen für das Osterferienprogramm

Wesendorf

Aktionen im Rahmen der Ferienprogramme hat es im vergangenen Jahr im Landkreis Gifhorn nicht so viele gegeben – in der Samtgemeinde Wesendorf fand beispielsweise das Herbstferienprogramm nur eingeschränkt statt. Und wegen der anhaltenden Corona-Pandemie ist nicht sicher, was zu Ostern möglich sein wird.

„Deshalb bitten wir die Familien, sich nach der Anmeldung regelmäßig auf dem Anmeldeportal über Änderungen zu informieren“, erklärt Samtgemeindejugendpflegerin Claudia Niemes. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Tina Becker, der Amtsleiterin Marion Gieselmann sowie dem Samtgemeindebürgermeister René Weber stellte sie jetzt die Pläne für das Osterferienprogramm vom 29. März bis zum 8. April vor.

Virtuelles Osterferien-Geocache für Familien

Die Familien können sich im Rahmen des Programms gemeinsam auf eine moderne, virtuelle Ostersuche begeben, denn die Jugendpflege veröffentlicht über Facebook, Instagram und das Anmeldeportal vom ersten Ferientag an einen Osterferien-Geocache. Wer Geocaching noch nicht kennt, kann sich darüber auf www.geocaching.com informieren.

Das Ferienprogramm umfasst insgesamt sieben Veranstaltungen und hält Aktionen für alle Kinder der Samtgemeinde Wesendorf ab sechs Jahren vor. Wie gewohnt bedienen die Angebote verschiedenste Interessen. Geplant sind unter anderem eine Fahrradtour und eine Spiele-Olympiade, beim „Malen wie die großen Künstler“ können die Kinder lernen, was Hundertwasser und Kandinsky so besonders machen.

„Die Veranstaltungen finden alle in der Samtgemeinde in Kleingruppen oder draußen statt. Die Kreativangebote werden, wie auch schon im Herbst, doppelt angeboten. So können möglichst viele Kinder an ihrer Wunschaktion teilnehmen“, betonen die Verantwortlichen. Natürlich kann man sich auch weiterhin auf dem Youtube-Kanal „Jugendpflege SG Wesendorf“ umsehen und auf die bisher erstellten Bastel- und Kochvideos zugreifen.

Online-Anmeldung ab dem 1. März möglich

Eine detaillierte Übersicht über das Ferienprogramm steht ab sofort auf dem Online-Anmeldeportal www.unser-ferienprogramm.de/wesendorf bereit. Die Anmeldung der Kinder kann ab dem 1. März über das Online-Anmeldeportal erfolgen. Bei Fragen steht die Jugendförderung zur Verfügung – ebenso für alle, die keine Möglichkeit oder Schwierigkeiten haben, ihr Kind von zu Hause aus anzumelden. Für Veranstaltungen, die mehr Teilnehmer als Plätze haben, findet am 15. März die Verlosung der Teilnehmerplätze statt. Wer dabei für eine Veranstaltung keinen Platz ergattert, rutscht auf eine Warteliste.

Eltern, die ihre Kinder bereits im vergangenen Jahr angemeldet haben, müssen sich erneut registrieren. Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden alle bisher eingegangenen Daten am Ende jeden Jahres gelöscht.

Von unserer Redaktion