Wesendorfer Gemeinderat beschließt Haushalt 2021 mit über drei Millionen Euro Investitionen

Wesendorf

Der Rat der Gemeinde Wesendorf hat jetzt den Haushalt für 2021 einstimmig beschlossen. Die Beschlussfassung erfolgte in Anbetracht der aktuellen Corona-Beschränkungen im Umlaufverfahren – laut Bürgermeister Holger Schulz mehrheitlich. Obwohl die geplanten Ausgaben höher sind als die erwarteten Einnahmen, will die Gemeinde ein umfassendes Investitionsprogramm umsetzen.

„Alle geplanten Investitionen zusammen ergeben für dieses Jahr ein – für eine Gemeinde mit rund 5700 Einwohnern – sehr außerordentliches Investitionsvolumen von mehr als drei Millionen Euro“, erklärt Bürgermeister Holger Schulz. Und: „Die geplanten Aufwendungen der Gemeinde Wesendorf übersteigen in diesem Jahr die geplanten Erträge, so dass sich ein Fehlbetrag ergibt. Dieser kann jedoch aufgrund der vorausschauenden Haushaltsführung der letzten Jahre durch Überschussrücklagen der Vorjahre ausgeglichen werden. Der Fehlbetrag und der Abbau finanzieller Rücklagen wird bewusst in Kauf genommen, um in diesem Jahr umfassende Investitionen zu tätigen“, sagt er.

Anzeige

In Wesendorf werden wieder Straßen ausgebaut

Geplant ist, das Straßenausbauprogramm der Gemeinde – beginnend mit dem Ausbau der Straße Horst in Westerholz – fortzusetzen, nachdem im vergangenen Jahr die Straßenausbaubeitragssatzung nach langer Diskussion in der Gemeinde aufgehoben wurde. Der Ausbau der Straße Horst ist mit 300 000 Euro angesetzt. Für den Ausbau der Straße Lerchenberg sind 90 000 Euro eingeplant, für den Ausbau der Möldersstraße 30 000 Euro. Die Erschließung des westlichen Baugebiets Demoorweg soll rund 300 000 Euro kosten.

Ferner wird am südlichen Ortseingang Wesendorfs zur Verkehrsberuhigung der immerhin täglich knapp 10 000 hier einfahrenden Fahrzeuge ein Kreisel errichtet und über diesen ein neu entstehendes Gewerbegebiet westlich und ein neu entstehendes Wohngebiet östlich (angrenzend an den Magnolienring) erschlossen. Für dieses Projekt stehen 670 000 Euro im Haushalt.

100 000 Euro für Grunderwerb für den Radweg an der L 284

Außerdem soll die öffentliche Grünfläche zwischen dem Flieder- und dem Teichwiesenweg (Grüne Lunge) umfassend umgestaltet werden – für 370 000 Euro. Geplant sind auch umfassende Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Sportheim Wesendorf für 200 000 Euro. „Weiterhin wurden auch Mittel als Zuschüsse für Vereine oder andere Institutionen eingeplant. Hier kann insbesondere die finanzielle Unterstützung der Gemeinde für Baumaßnahmen der Schützengesellschaft am Schützenhaus und am Schießstand benannt werden“, so Schulz. Für den Erwerb neuer Spielplatzgeräte am Demoorweg und am Hortensienweg sind insgesamt 85 000 Euro vorgesehen.

Ein großes Anliegen der Gemeinde bleibt es, den Radweg an der L 284 (Celler Straße) nach Ummern umzusetzen. Die planungsrechtlichen Voraussetzungen liegen vor. Jetzt liegt es an der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, das Planfeststellungsverfahren („Baugenehmigung“) einzuleiten, so dass der Radweg zumindest in 2022 gebaut werden kann. Aufgabe der Gemeinde ist es, den dafür erforderlichen Grunderwerb zu tätigen. Mittel in Höhe von 100 000 Euro hierfür stehen im Haushalt bereit.

Von unserer Redaktion