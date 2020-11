Wesendorfer Apotheker spendet für Kinder in Butiru

Wesendorf

Riesige Freude bei Elisabeth Mwaka und dem gesamten Team des Freundeskreises christliche Sozialarbeit Uganda: Dank einer Spende des Wesendorfer Apothekers Ahmed El-Hawari konnte Mwaka mit einem großen Karton voller Paracetamol-Zäpfchen den Weg zurück nach Butiru antreten.

„Diese Zäpfchen helfen insbesondere den jüngeren Waisenkindern bei Malariaanfällen, sind in Uganda jedoch nicht erhältlich. Deshalb freue ich mich ganz besonders über dieses Geschenk von Herrn El-Hawari“, so Elisabeth Mwaka. Auch Antje Krummel, die verantwortlich für die Pressearbeit des Freundeskreises ist und die Spende vor der Wesendorfer Apotheke entgegennahm, zeigt sich dankbar: „Wir freuen uns sehr, dass Herr El-Hawari den Freundeskreis mit einer so großzügigen Spende unterstützt und danken herzlich.“

Der Freundeskreis christliche Sozialarbeit Uganda engagiert sich trotz der Corona-Pandemie weiterhin für Uganda. Zeitweise konnten die Mitglieder nicht in das afrikanische Land einreisen – wegen des ersten Lockdowns. Die Lage in Uganda ist ernst, denn staatliche Unterstützung für die Menschen wie in Deutschland gibt es nicht.

Von unserer Redaktion