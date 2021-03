Wesendorf

Wie jedes Jahr hat der Wesendorfer Apotheker Ahmed El-Hawari in seinen vier Apotheken zum Jahresende etwa 3000 Kalender an seine Kunden verschenkt. Die höfliche Bitte um eine kleine Spende hat ein nicht unerhebliches Ergebnis gebracht – ein weiterer Baustein für das Hospiz in Gifhorn ist finanziert.

Bei der Übergabe der Kalender fragen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Zentrum-Apotheke, der Apotheke im Ärztehaus, der Bären-Apotheke und der Apotheke Heiliger Hain immer nach, ob die Empfänger bereit wären, einen kleinen Obolus für den guten Zweck zu geben. Das Ergebnis rundet El-Hawari meist großzügig auf, bevor er die Spende an den jeweiligen Begünstigten übergibt. Und da es hochwertige Kalender sind, spenden die Kunden gerne.

Das Team der Apotheken hat sich immer stärker der Hospizbewegung zugewendet

Diese Tradition hat sich seit vielen Jahren bewährt. In der Regel werden Kinder und Jugendliche in der Samtgemeinde Wesendorf mit der Spende bedacht, in den letzten Jahren hat sich das Team der Apotheken immer stärker der Hospizbewegung zugewendet. So erhielten bereits das Kinderhospiz Löwenherz in Syke und die Sternenbrücke in Hamburg Geld aus Wesendorf.

„So wollen wir in diesem Jahr den Bau des neuen Hospizes in Gifhorn unterstützen“, macht Apotheker El-Hawari deutlich. Und weiter: „Unser Dank gilt den Bürgerinnen und Bürgern der Samtgemeinde, die so fleißig gespendet haben, dass wir jetzt aufgerundet 2 500 Euro hierfür spenden können.“

Die Hospiz-Stiftung ist noch auf weitere Spenden für den Bau angewiesen

„Diese Spende ist ein wichtiger Beitrag für das Gelingen unseres Projektes“, stellt Alexander Michel, Vorsitzender des Stiftungs-Vorstands, zufrieden fest. „Damit ein ,Haus für ein würdevolles Leben bis zuletzt’ entstehen kann und eine solide finanzielle Grundlage hat, sind wir noch auf weitere Spenden angewiesen.“

Entstehen soll ein palliatives Zentrum für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und des Landkreises Gifhorn mit den Angeboten der bisherigen ambulanten Dienste wie Hospizarbeit Gifhorn und Palliativnetz Gifhorn, Schulungs- und Veranstaltungsräume kommen dazu, außerdem das stationäre Hospiz mit acht bis zwölf Gästezimmern. Der Bau an der Lindenstraße in Gifhorn soll im Sommer 2022 bezugsfertig sein.

Von der AZ-Redaktion